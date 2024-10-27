新北首推小小清潔隊員體驗 報名中籤率不到1成...最遠來自屏東

新北市環保局近期辦理6梯次的「小小清潔隊員體驗」，鎖定4至6歲孩童量身訂製「垃圾去哪兒？」及「小小清潔隊員大挑戰」兩套環境教育課程，報名後中籤率不到1成，還有孩子遠從屏東來參加。

今天是6梯次活動的壓軸場，新北市環保局指出，此次活動採網路報名，錄取方式為抽籤制，第1、2梯次場地在樹林焚化廠，第3至第6梯次主打清潔隊員體驗，小朋友能體會當清潔隊員的甘苦，家長也能共學。

垃圾焚化廠的「大煙囪」常吸引孩子的目光，許多小朋友最喜歡的車輛是「會吃垃圾又會唱歌」的垃圾車，環保局指出，過去環保局為進行環境教育宣導，曾在Youtube「新北i環保」頻道上推出由2名5歲小朋友擔任「小小清潔隊員」的活動紀錄影片，許多家長及幼兒園教師發現後紛紛來電反映，期待能擴大辦理體驗活動，環保局從善如流，針對4至6歲幼童量身訂製6梯次體驗活動，讓更多小朋友能參與。

第1、2梯次活動「垃圾去哪兒？」是在樹林焚化廠舉辦，帶領小朋友認識焚化廠神秘的「大煙囪」，也了解收完垃圾後這些垃圾會跑去哪兒？並安排簡易桌遊學習正確的回收分類小撇步，會讓小朋友們發揮創意、彩繪屬於自己的小小焚化廠模型。

第3至6梯次為「小小清潔隊員大挑戰」，分別在中和區清潔隊停車場及三重區域資源循環中心舉辦，小朋友們可換上特製的小小清潔隊員制服，體驗清潔隊員各項工作，包含垃圾收運、回收分類、清理水溝、撕除違規小廣告等，更可以近距離接觸垃圾車，揭密「垃圾車是如何吃進這麼多垃圾的」。

工作人員說明垃圾收運後到焚化爐會如何打開車斗，一打開的瞬間，大人、小孩驚呼連連，連家長也說從沒看過。也提醒小朋友危險物品如瓦斯罐、打火機等不能丟進垃圾車，否則會有引起爆炸疑慮。