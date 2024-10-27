快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

聽新聞
0:00 / 0:00

北巿里長沒經費辦重陽活動挨罵 籲市府增加地板經費或里界調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
里鄰建設經費級距方放金額將倍增，但地方里長還是希望基礎30萬能夠調整，否則物價上漲，還要辦活動、改善里內建設根本不夠用，呼籲市府應重新思考相關預算及方案，活調整里界。圖／華興里長陳峙穎提供
里鄰建設經費級距方放金額將倍增，但地方里長還是希望基礎30萬能夠調整，否則物價上漲，還要辦活動、改善里內建設根本不夠用，呼籲市府應重新思考相關預算及方案，活調整里界。圖／華興里長陳峙穎提供

里鄰建設經費級距方放金額將倍增，但地方里長還是希望基礎30萬能夠調整，否則物價上漲，還要辦活動、改善里內建設根本不夠用，有里長連母親節發康乃馨都要自費，還有里長因為沒錢辦重陽節活動，「被指著鼻子罵」。議員認為民政局應盡速規畫里界調整。民政局表示會在一個月內給出期程。

文山區華興里長陳峙穎表示，里內人口多但加上級距的補助只能拿34萬多，根本不夠用，辦一個活動扣掉場地布置、贈品等，花費就很高了，每年拿到建設經費，都要去思考怎麼讓效益最大化，辦什麼樣活動，這些錢要什麼活動都辦，「根本不可能」。

「過去沒辦重陽節活動被指著鼻子罵」陳峙穎說，他擔任里長6年時間，受限經費只能選擇比較可以全民參與活動，如端午節、中秋晚會等，但因為柯市府時期把重陽敬老金砍掉，有些有餘裕里長會辦一些重陽活動，送一些壽桃、壽糕、拐杖散給長者，自己里內沒有經費，長者沒有敬老金、看到別人有辦活動，就很生氣跑道里辦指著他鼻子罵。

陳峙穎表示，物價上漲，建設經費基礎已多年未調，先前就已向民政局表達需求，但遲遲未獲回應，里民會有比較心態，讓里長壓力也很大，加上未來他這邊會有建案、社宅，到時候人口暴增，錢如果還是這樣，用起來會更拮据，若市府堅持用級距發錢，就應該思考里界調整，才能緩解里長壓力。

議員秦慧珠也說，北市面積最大與最小的里相差364倍，人口最多與人口最少的里差了14.2倍，但建設經費卻僅相差10萬，除建設經費要調整外，民政局應立即啟動里界調整，並以各里人口中位數為評估依據，並配合選舉期程，明年中完成。

民政局長陳永德表示，目前正蒐集各方需求，待各行政區完成調查後，因地制宜考量各地狀況，針對全市做通盤檢討。

不過外界也討論若不斷增加里鄰建設經費，是不是有「綁樁」嫌疑，地方人士直言，經費使用必須經過核銷，且這些錢就算實際均攤，一個里民連100塊都拿不到，是否能讓里長有綁樁效果，真的很有限。

壓力 議員 重陽節

延伸閱讀

「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰？ 北巿議員洪健益爆料：疑有同伙

小心荷包！北巿10月起增加20處科技執法 年底還會增加28處

陶藝工匠百歲人瑞 淡水公所重陽送賀禮祝福

出席重陽敬老 陳其邁盼立委盡速通過預算升級長照

相關新聞

萬聖節扮大寶最愛的「五條悟」 蔣萬安曝這原因未獲滿分

天母昨天舉辦「搞什麼鬼萬聖節」活動，市長蔣萬安扮成五條悟，昨晚也在臉書透露是完成兒子「大寶」心願，今天被媒體問到大寶看到...

新北大巨蛋有譜 將參考台日規畫

新北市長侯友宜日前在議會透露新北大巨蛋已展開選址，其中樹林大柑園、樹林防洪三期整開區「還算理想」。體育局長洪玉玲昨天說，...

淡水民歌30活動人潮爆滿 北捷：適逢假日老街人潮多

台北捷運昨在淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，由於人潮眾多，北捷一度發文提醒民眾別進會場又刪文，民眾抱怨舞台地點...

宮廟結合知名舞團激盪火花 木柵集應廟展開藝術家駐點

文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫，預計辦12場表藝工作坊及1場成果發表，廟方...

北市警查緝黃牛已逮62人 蔣萬安：一定追究到底

查緝周杰倫黃牛票，台北市刑警大隊截至昨天已逮捕62人，傳出黃牛間將此波行動稱為「萬安演習」並相互提醒，台北市長蔣萬安今天...

新北寵物公園需求高成挑戰 專家：可如日本經驗小而美

新北飼養寵物人口倍數成長，寵物公園需求高，不過能否於都會區廣設成考驗，新北動保處表示，其實設置上都會與里長及區公所研議好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。