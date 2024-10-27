北巿里長沒經費辦重陽活動挨罵 籲市府增加地板經費或里界調整

里鄰建設經費級距方放金額將倍增，但地方里長還是希望基礎30萬能夠調整，否則物價上漲，還要辦活動、改善里內建設根本不夠用，有里長連母親節發康乃馨都要自費，還有里長因為沒錢辦重陽節活動，「被指著鼻子罵」。議員認為民政局應盡速規畫里界調整。民政局表示會在一個月內給出期程。

文山區華興里長陳峙穎表示，里內人口多但加上級距的補助只能拿34萬多，根本不夠用，辦一個活動扣掉場地布置、贈品等，花費就很高了，每年拿到建設經費，都要去思考怎麼讓效益最大化，辦什麼樣活動，這些錢要什麼活動都辦，「根本不可能」。

「過去沒辦重陽節活動被指著鼻子罵」陳峙穎說，他擔任里長6年時間，受限經費只能選擇比較可以全民參與活動，如端午節、中秋晚會等，但因為柯市府時期把重陽敬老金砍掉，有些有餘裕里長會辦一些重陽活動，送一些壽桃、壽糕、拐杖散給長者，自己里內沒有經費，長者沒有敬老金、看到別人有辦活動，就很生氣跑道里辦指著他鼻子罵。

陳峙穎表示，物價上漲，建設經費基礎已多年未調，先前就已向民政局表達需求，但遲遲未獲回應，里民會有比較心態，讓里長壓力也很大，加上未來他這邊會有建案、社宅，到時候人口暴增，錢如果還是這樣，用起來會更拮据，若市府堅持用級距發錢，就應該思考里界調整，才能緩解里長壓力。

議員秦慧珠也說，北市面積最大與最小的里相差364倍，人口最多與人口最少的里差了14.2倍，但建設經費卻僅相差10萬，除建設經費要調整外，民政局應立即啟動里界調整，並以各里人口中位數為評估依據，並配合選舉期程，明年中完成。

民政局長陳永德表示，目前正蒐集各方需求，待各行政區完成調查後，因地制宜考量各地狀況，針對全市做通盤檢討。

不過外界也討論若不斷增加里鄰建設經費，是不是有「綁樁」嫌疑，地方人士直言，經費使用必須經過核銷，且這些錢就算實際均攤，一個里民連100塊都拿不到，是否能讓里長有綁樁效果，真的很有限。