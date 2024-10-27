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萬聖節扮大寶最愛的「五條悟」 蔣萬安曝這原因未獲滿分
天母昨天舉辦「搞什麼鬼萬聖節」活動，市長蔣萬安扮成五條悟，昨晚也在臉書透露是完成兒子「大寶」心願，今天被媒體問到大寶看到後的心得，蔣笑稱因為髮型不夠蓬「所以沒打滿分」，但兒子還是很開心。
蔣萬安昨天參加萬聖節活動特地選擇扮成大寶最愛的動漫角色五條悟，晚上他也在臉書發出造型，引起各界討論。蔣今天出席客委會「客家義民嘉年華」也被媒體問到兒子是否滿意，他表示，「他沒有給我打滿分」，覺得髮型可以再蓬一點，但他真得已盡力，兒子也說很開心。
此外，近日大巨蛋周杰倫演唱會門票瘋搶，更出現黃牛高價售票狀況，蔣萬安再度重申，對任何不法行為，像這一次的黃牛票販售，一定嚴加查辦，會站在所有民眾立場，確保大家的權益。
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