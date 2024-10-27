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北市警查緝黃牛已逮62人 蔣萬安：一定追究到底

中央社／ 台北27日電
台北市長蔣萬安。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安。記者季相儒／攝影

查緝周杰倫黃牛票，台北市刑警大隊截至昨天已逮捕62人，傳出黃牛間將此波行動稱為「萬安演習」並相互提醒，台北市長蔣萬安今天說，對不法行為一定會嚴加查辦、追究到底。

台北市警察局刑警大隊成立專責查緝小組，持續清查網路平台，截至昨天中午已查獲周杰倫黃牛票60件62人，包含號稱是全台最大的黃牛集團、架設臉書粉絲專頁專供交易的邱姓男子等。

媒體報導，警方此波查緝行動在黃牛群組裡引發熱議，有人說是「為了抓黃牛的戒嚴」，還有人形容為「萬安演習」，相互提醒短期內要低調點。

蔣萬安今天上午出席2024台北客家義民嘉年華前被媒體堵訪問及此事，他說，市府對任何不法行為一定會嚴加查辦、追究到底，並站在所有民眾的立場，確保大家權益。

此外，今年客家嘉年華找來味全龍韓籍啦啦隊員李多慧擔任代言人，蔣萬安表示，他看到現場有許多年輕人來看李多慧，希望藉此讓更多人認識客家的好、了解客家的美，將客家精神不斷傳承下去。

對於是否會爭取李多慧明年續當「小龍女」，蔣萬安笑說，大家會一直為李多慧應援，希望她帶來更多精彩的舞蹈及演出。

客家 蔣萬安 黃牛

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