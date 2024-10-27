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北市擬調整里鄰建設經費級距金額 議員籲基礎經費應調升

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市每年發給各里鄰建設經費，讓里長是用來舉辦里內節慶活動、美化里內環境等，民政局明年研擬調整級距內經費，讓土地面積較大的里，或地段較貴租辦公室或里民活動中心的里，可獲得比較多的建設經費。圖／華興里長陳峙穎提供
北市每年發給各里鄰建設經費，讓里長是用來舉辦里內節慶活動、美化里內環境等，民政局明年研擬調整級距內經費，讓土地面積較大的里，或地段較貴租辦公室或里民活動中心的里，可獲得比較多的建設經費。圖／華興里長陳峙穎提供

北市每年補助里鄰30萬元的里鄰建設經費，並依不同條件加碼，市府規畫將調整級距，最高可補助70萬，預計320里經費增加。議員認為，調整級距有些里還是無法受益，應拉高基礎經費。民政局表示，因預算整體考量才採調級距方式，加上北市另有補助鄰里租用活動中心，讓里長另外申請。

北市里鄰建設經費目前每里每年30萬元為基礎，再依照人口、土地面積、土地現值列出級距加碼，最高每年可拿50萬元，但近年物價通膨，很多里長直言經費不夠用，民政局該會期預計多編約1億5261萬，將原有每個級距加碼金額加倍，若預算通過，一里一年可拿70萬。

議員游淑慧表示，有些里土地面積小但人口密集，以現在物價30萬基礎里鄰建設費根本不夠，採級距方式各里費用不同，恐讓里長落差感太大，應去考量物價通膨將基礎經費拉高，而不是為了省錢就不去調整，「原本只有30萬的里，還是沒有辦法解決」。

民政局長陳永德表示，過去有很多里長提出希望基礎經費能調高到40萬元，但後來與府級討論後，一年恐增加更多預算，改採用級距加倍方式調整，讓土地面積較大的里，或地段較貴租辦公室或里民活動中心的里，可獲得比較多的建設經費。

自治行政科長方英祖補充，必須去考量整體預算內容，雖然北市里鄰建設經費基本地板費用僅有30萬，但有提供每月3萬元補助，讓沒有活動空間的里可自行租用場地，若有申請每年至少可拿66萬元。

方英祖說，目前北市里鄰建設經費，里長大多數都是用來舉辦里內節慶活動、美化里內環境等，里長每年初都必須在鄰里工作會報上提出使用方式，相關費用也必須到區公所核銷。

民政局長陳永德表示，過去有很多里長提出希望基礎經費能調高到40萬元，但後來與府級討論後，一年恐增加更多預算，改採用級距加倍方式調整。圖／民政局提供
民政局長陳永德表示，過去有很多里長提出希望基礎經費能調高到40萬元，但後來與府級討論後，一年恐增加更多預算，改採用級距加倍方式調整。圖／民政局提供

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