新北大巨蛋有譜 將參考台日規畫

新北市長侯友宜日前在議會透露新北大巨蛋已展開選址，其中樹林大柑園、樹林防洪三期整開區「還算理想」。體育局長洪玉玲昨天說，新北大巨蛋參考台灣、日本4顆巨蛋規畫「室內國際棒球場」，明年上半年確定選址，後續配合都市計畫展開。

新北大巨蛋現正評估7處地點，包括新泰塭仔圳、樹林防洪三期、三峽麥仔園、淡海二期、土城看守所、樹林大柑園、蘆北重劃區。洪玉玲表示，新北大巨蛋參考台北大巨蛋和東京大巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋，預估面積6到8公頃，設3到5萬座位。

外界認為獎落樹林機會大，軌道、公路加持，交通便利是關鍵，可望串連北台灣成為新北新地標。

樹林防洪三期鄰近捷運土城樹林線LG14站、樹林火車站，計畫面積約124.8公頃，城鄉局規畫打造醫動養園區、水資源中心等；樹林大柑園鄰近捷運三鶯線LB07a站、國道3號樹林、三峽交流道，公路交通便利，都市計畫範圍約621公頃，將以轉型複合式工業城為目標，另外考量涵蓋客家文化園區、三鶯部落等地點，也評估納入相關文化園區規畫。

市議員廖宜琨指出，樹林防洪三期周邊是樹林舊市區的L型整開區，交通便利、人口密集，光台北小巨蛋辦張惠妹演唱會都會影響周邊住戶，這邊應該也不例外，但道路拓寬或增設停車場難度較大。他看好大柑園地區面積優勢，道路可根據大巨蛋規畫重新調整，但建議樹林交流道也應該增加雙向出入口，因應未來的人潮與車流。

市議員江怡臻卻認為，樹林防洪三期設置機會較大，當地有符合大巨蛋要求的腹地，未來捷運、台鐵交通便利，也鄰近板橋，公車等非常方便，樹林人在樹林秀泰影城後，一直期待有新的大建設，樹林體育園區非常適合作為大巨蛋預定地。