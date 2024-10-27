大巨蛋漏水 爆與外觀塗料有關

台北大巨蛋漏水頻傳，有媒體爆出是柯市府要求外觀「消光」，遠雄在鈦板塗漆降低光害，塗料卻使建築連接處腐蝕而漏水。市長蔣萬安說，不管漏水原因如何，10月底前遠雄要改善各項漏水，否則每天開罰10萬，是市府非常堅定的立場。

遠雄昨未回應，副總經理楊舜欽去年曾表示，費時近2年完成整區塗裝，同時經過1千小時QUVA曝曬測試，仍保有83%光澤度；根本解決附近鄰里反射疑慮，採用比現行國內更嚴格標準，反射光折射率低於5%。

信義區光復國小2019年曾反映大巨蛋的反光問題，體育局長王泓翔昨說，台北大巨蛋為BOT案，當時塗漆是希望可以降低光害，整體興建設計、工法、用材均由遠雄公司全權決定、施作、驗收，建築完成後，遠雄也當負起維護管理的責任，確保大巨蛋場館完善安全。

王泓翔表示，大巨蛋的量體大，漏水補強確實需要時間，因此市府並未立即行政處分，而是給時間改善。若大巨蛋於10月31日後仍發生漏水，將依約開罰遠雄，「罰款只是手段而非目的，希望遠雄積極改善漏水」。

副市長李四川說，大巨蛋漏水問題，技師等專業人士也有提出許多可能原因，但無法確定是哪個原因導致；從工程角度來看，現在漏水要找到確切原因，真的很困難，只能盡力補救。