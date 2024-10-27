新北大橋藏「閃電彎」 拚1年內改善

新北大橋S型機車道遭譏為「死亡閃電彎」，拓寬改善工程討論許久，養工處明天起投入3000萬多元辦雙向機車道改善工程，主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由4車道縮減為3車道，工期1年多到明年底。民眾憂心交通黑暗期，將分南北側兩階段施工降低衝擊。

新北大橋連接三重區二重疏洪道兩岸、新北環河快速道路的交通要道，也是亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有4車道、路肩、機車道及人行步道，但機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道，導致車禍頻傳。

工務局表示，將縮減橋塔段1快車道改為機車道改善，完工後機車道避開轉折彎道路段，原本的機車道則改為人行道和自行車道，使用將更為安全。

機車騎士憂心，雖然是離峰時段施工，但第一次走或要經過難免擔心路不熟會危險，希望相關引導標誌要更清楚，最好有人指引，上橋會比較安心。

養工處長鄭立輝表示，將把最外側汽車道改成機車道，橋前後路段都為3車道、大橋為4車道，交通局評估路段不會影響太大；交通局長鍾鳴時說，交通影響應在可接受範圍內，主要目的要提升安全。

工程分兩階段，第一階段施作北側（三重往板橋），明年6月完成；第二階段施作南側（板橋往三重），明年底前完成。