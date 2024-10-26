林口萬聖節遊行萬人擠爆會場 美魔女議員秀美腿吸睛

全台瘋萬聖節，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君28日與醒吾科大等單位舉辦的萬聖上街搗蛋活動，吸引近萬名親子參與，眾人變裝搞怪從林口社區公園出發，一路步繞行周邊商圈店家、機關單位共23站拿糖果與集章，隊伍綿延數百公尺，參與人數創歷年之最。蔡淑君更難得秀出修長美腿，讓眾人驚呼。

林口三井Outlet新開二館於23日起試營運，人潮不斷，今天適逢假日期間，來嘗鮮的遊客從四面八方湧入，新北市議員蔡淑君與醒吾科大、國際扶輪3481地區與東森文化基金會、雙緯企業及各校家長會等單位，在林口運動公園共同舉辦萬聖節變裝遊行活動。

今天活動徒步繞行林口地區、周邊商圈共23站店家與各級機關、學校，吸引近萬名民眾參與，遊街隊伍綿延達數百公尺，場面十分壯觀。

主辦單位指出，今年活動已是第三年舉辦，除邀請醒吾科技大學表演藝術系學生擔任開場表演嘉賓，現場也由該校時尚造型設計系師生為參加遊行的大小朋友免費畫上應景彩繪妝容，增添應景氣氛，數位設計系師生亦全程為參與民眾進行影像紀錄。

醒吾科技大學副研發長郭盈芝指出，學生除增加相關科系學生在不同場域實作機會，更盼藉此善盡大學社會責任（USR），鼓勵學生們走入社區與居民建立良好互動與連結。

去年扮演《鬼滅之刃》女主角禰豆子登場的蔡淑君，今年則露出修長美腿，扮演白雪公主現身，率領小朋友與家長從林口運動公園出發，途經周邊商圈共23站「搗蛋要糖吃」，參與活動的業者反映熱烈。

蔡淑君說，林口近年在地人口數持續攀升，除了積極爭取相關建設外，亦期盼透過舉辦大型活動與在地科大結合，增進居民情感與活力，打造宜居城市。。