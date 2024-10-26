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新北深坑四寶節「四寶遊世界」 體驗闖關活動及創意美食

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供

年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。新北副秘書長柯慶忠大讚，深坑四寶的魅力深受大家喜愛，盼透過文化活動與在地美食的結合，讓更多人認識深坑。

由新北市深坑區公所主辦的「113年新北市深坑四寶文化節」吸引了上千名民眾參與，現場氣氛熱烈非凡，首先由 「四寶環遊工作坊」DIY活動開場，現場動手製作茶葉蠟燭和茶葉香包，製作的工藝品帶回家供民眾作紀念，「四寶繽紛環遊秀」緊接登場將活動推向高潮。

現場除舞台表演，還設置了充滿挑戰的「四寶奇幻大冒險」闖關活動，吸引了許多家長帶著孩子們一同參與。活動中，大家挑戰了「弓箭狩獵：黑豬傳奇」、「神手茶師：精準抓取」和「筷子英雄：竹筍挑戰」，不僅讓親子享受遊戲的樂趣，也在遊戲中體驗深坑四寶的文化故事。

深坑區公所表示，今活動現場的「四寶世界探險市集」也成品味美食的首選，今年持續推出四寶杯杯讓民眾一次性享用到豆腐、茶葉、竹筍和黑豬肉的組合美食，創意的四寶麵包和豆腐壽司更是大受好評。

另外，現場也有新住民舞蹈團隊，展現多元文化的融合與活力，帶動了現場的熱烈氣氛，緊接著由深坑幼兒園孩童以可愛的舞蹈表演贏得了全場掌聲，隨後唱跳姐姐帶領大家進行親子互動秀，現場孩童也跟著音樂盡情舞動，最後由金曲歌后林喬安壓軸登場帶來多首經典歌曲。

柯慶忠表示，深坑四寶文化節展示了地方文化與美食的結合，是推動本地經濟發展的絕佳機會，也讓更多人有機會認識深坑這個美麗的地方。

深坑區長李漪萍表示，四寶文化節不僅向市民展現深坑的特色美食與文化，更重要的是藉此活動，讓大家在互動中了解深坑四寶的故事。

年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供
年度深坑四寶文化節又到來，今年活動以「四寶遊世界」為主題，結合深坑的四大特色產品—豆腐、黑豬肉、竹筍和茶葉，搭配異國文化元素讓民眾體驗文化之旅。圖／深坑區公所提供

新北 深坑 美食

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