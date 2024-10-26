外界憂心地方公車是否受影響？新北交通局：公共運輸不停擺

交通部長陳世凱「公車無法跑」言論引發爭議，藍綠民代也攻防，外界也憂心是否真會影響地方公車運行。新北交通局長鍾鳴時表示，總預算中很多科目，當中有中央管的、也有地方管的，還是不希望去觸及這政治議題，地方無論如何不會讓公共運輸及市政建設停擺。

國民黨新北市議員江怡臻抨擊「總預算沒過，公車就無法跑」是危言聳聽、情勒，說的人根本不懂公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，不受總預算審議影響。民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」，江根本搞不清楚狀況，連「新興計畫」都搞不懂，實際上本期公運計畫到今年底截止。藍綠雙方爭論不休，引發討論。

鍾鳴時表示，其實兩位議員各有各的觀點都沒錯，細看預算法裡面相關預算有很多科目，當中中央有中央管的、地方有地方管的，比如運價及票價等地方也有編列相關預算，中央就沒有編列補助，中央是有針對定期月票有編列補助，所以這些攻防沒有百分百對錯，地方政府在接受總質詢後就是來執行。

鍾鳴時指出，認為如果中央政府真的覺得有困難，應該要去溝通，極力去爭取，重點還是在總預算審查，就地方政府的立場該執行就執行，公共運輸及市政建設等不會停擺，也不希望去觸及這些政治議題，還是期待中央政府與國會溝通好，傳來好消息。