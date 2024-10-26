交長稱「公車無法跑」藍綠議員攻防 官員曝公運計畫：預算影響維運

交通部長陳世凱「公車無法跑」言論引爭議，藍綠議員也上演攻防，有不具名交通部官員無奈分析，公路公共運輸服務升級計畫細節，也透露目前執行的分期到今年結束，未來屬新興計畫，若經費無法順利審查，將無法提供給各地方政府費用，影響客運服務之維運。

國民黨新北市議員江怡臻抨擊「公車無法跑」是危言聳聽、情緒勒索，根本不懂公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，不受總預算審議影響。民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」，江根本搞不清楚狀況，連「新興計畫」都搞不懂，實際上本期公運計畫到今年底截止。藍綠雙方爭論不休，引發討論。

交通部官員說明，公路公共運輸服務升級計畫114年編列53億元，主要執行公路及市區客運業者營運虧損補貼每年約22億元、票差補貼每年約17億元、偏鄉幸福巴士每年約3億元、提升基礎環境每年約11億元等措施，預算未能審議通過，將使基本民行中斷及客運業者營運困難。

交通部官員指出，新一期公路公共運輸服務升級計畫（114-117年）計畫經費200億元，114年編列53億元，計畫刻由行政院核定中；該公運提升計畫為連續性分期計畫，目前執行的分期到今年結束，2025年到2028年是屬於新興計畫。

交通部官員表示，受疫情影響，公路公共運輸運量過去大幅衰減，疫後運量雖略有回升但仍有差距，加上客運業者面臨營運成本增加、駕駛缺員課題，為協助業者度過經營低潮，維持基本民行不中斷，須透過該計畫補助，將各棘手問題控制在小範圍內，不至出現骨牌效應全面發酵。

交通部官員認為，公運計畫主要係維持基本民行，不使路線中斷，以及減輕乘客民行負擔，倘預算未能審議通過，將產生基本民行中斷及客運業者營運困難課題，影響民眾乘車權益甚鉅，若計畫經費預算立法院無法順利審查，將無法提供各地方政府公車及公路客運虧損補貼之補助申請，勢將影響客運服務的維運。