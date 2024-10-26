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花博爭豔館、流行館「臨時建物」一擺14年 產發局：明年整體評估

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中山足球場建築共構的爭艷館。本報資料照
中山足球場建築共構的爭艷館。本報資料照

台北市花博園區的爭艷館、流行館，是在前台北市長郝龍斌時期專簽興建的臨時建物，台北市議員何孟樺指出，晃眼14年，依舊沒有提出整體規畫。產發局表示，預計2025年待圓山園區進行整體評估規畫。

何孟樺表示，當初花博園區的爭艷館、流行館是以市長專簽方式，興建的「臨時性建物」，如今14年過去，根本變成了「永久性建築」，尤其攤看北市相關自治條例針對臨時性建物的規範空泛，至今依舊沒有提出具體計畫，且如果中山足球場改建，會展基金會辦公該怎麼調整。

會展基金會副執行長陳文鑠說明，1989年啟用的中山足球場，使用年限為55年，當時在改建成爭艷館時，即針對房屋安全、防震有做調查報告，確認防震5級之外，也有建議每年適當的維修後，就能安全使用，目前建物沒有漏水、防震結構等也無慮。

台北市產發局說明，兩個館舍為2010花博會依循國際博覽會慣例，以「臨時性建築」興闢。爭艷館為保持該區域長期規畫整體評估及考量補照經費運用與執行效益，簽報市府核准以展延臨時建物使用期限方式辦理。

另外，流行館因建築材質特殊無法取得永久執照，仍有使用需求，因此持續依規定展延臨時建物使用期限。產發局指出，花博園區土地使用分區為「會展特定專用區」，場館現作為會展活動、新創基地以及市民服務與休憩空間使用，具有穩定的經濟效益。

產發局表示，考量基地內建物除了中山足球場為永久建築物外，其餘皆為臨時性建物，非長期性正規用途，因為建築物型態及年久易產生漏水問題和空間可活化再利用有限，待圓山園區後續擬進行整體開發評估規畫，預計2025年度委託專業顧問團隊就開發方式進行綜合評估。

建物 建築 花博 議員 郝龍斌

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