再增1例本土登革熱 新北衛生局：仍與高風險區域有關

新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區72歲男，10月24日出現頭痛、骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，經調查感染源與目前高風險區域有關。截至10月25日新北累計72例本土登革熱病例。

25日新北新增3例本土登革熱病例，共2男1女，年齡75至81歲，分別為中和區2例、永和區1例，發病日介於10月12日至10月20日，除1例住院中，餘已康復。其中2例為市府主動針對接觸者擴大採檢而確診，2例血清抗體IgG皆為陽性，表示感染至少一周以上。

衛生局長陳潤秋表示，經調查，25日新增的此3例，於潛伏期間皆有管制區域周邊活動史，研判感染仍與現有高風險區域有關。

陳潤秋指出，市府已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等列為管制區域禁止民眾進入，但登革病毒可能會隨著社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立51件。

衛生局提醒，近期氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，陳潤秋呼籲民眾持續針對家戶內外巡倒清刷清除積水容器，進行戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫進行採檢。