和泰串聯北市社會局、慈濟等團體合作 提供弱勢族群接送服務

和泰集團第三年「量產幸福、移動公益」計畫，持續運用企業資源，捐贈車輛並提供yoxi接送服務，幫助更多弱勢族群解決交通困難。今年與台北市政府社會局展開合作，不僅完成全台六都(台北、新北、桃園、台中、台南、高雄)公益接駁服務布局，更與多家NGO及NPO公益組織(麥當勞叔叔之家慈善基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、等家寶寶社會福利協會、喜憨兒社會福利基金會、佛教慈濟慈善事業基金會)合作，累積捐贈近千萬車資，繼續為有交通需求的弱勢族群提供安全、暖心的接送服務。

2022年和泰集團啟動「量產幸福、移動公益」，今年與台北社會局展開合作，為社會局協助的弱勢對象提供yoxi接駁服務，緩解社工、弱勢家庭及照護者在交通方面的壓力。

此外，為協助更多面臨交通障礙的人，和泰集團也與多家公益組織展開合作。慈濟基金會張宗義副執行長表示，慈濟在全台各區目前有28個課輔班據點，其中，2013年在台南成功大學成立課輔班，為台南弱勢學童提供課業輔導，今年透過與和泰yoxi公益服務的合作，課輔班得以擴展至偏鄉地區，為山區學童帶來更優質的學習機會。

喜憨兒基金會秉持「終生教育，終生照顧」的理念，藉由yoxi接送身心障礙者就診及參與學習活動、運送憨兒作業活動所需材料等，共同促進憨兒們的身心發展；家扶基金會與等家寶寶協會則分別致力於弱勢兒少及其家庭的關懷、以及育幼院孩子們的物資照顧與陪伴，透過 yoxi 接駁服務，讓這兩個機構照顧的孩子們能在成長過程中獲得安全舒適的移動環境，提供他們更加穩定的支持。

麥當勞叔叔之家慈善基金會則是從2023年起與和泰yoxi展開合作，從台北麥當勞叔叔之家開始，為遠地就醫的重症病童家庭提供往返醫院的免費的接駁服務，今年高雄麥當勞叔叔之家也正式啟用，讓更多病童家庭享受便利的接駁與住宿服務，希望在就醫路上，多一份支持，少一份負擔。

和泰集團表示，秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，與和泰純青基金會攜手發展「量產幸福、移動公益」幫助弱勢族群克服交通障礙。而和泰純青基金會以「促進美好人生，創造祥和社會」為服務宗旨，今年與和泰集團共同捐贈1萬套導護志工裝備，守護學童用路安全；以及舉辦優良職業汽車駕駛子女獎學金，頒發1,200萬元的獎學金，促進台灣行車安全。

大全彩藝與黃克銘健康基金會及誠萱社福基金會合作，資助技職院校清寒學生及捐贈消防隊救災器材，捐款累計超過千萬元。TOYOTA經銷商南都汽車長期深耕在地，持續舉辦環境保護活動、並鼓勵同仁投入公益服務。未來，和泰集團將持續凝聚企業力量，為台灣「量產幸福」。

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