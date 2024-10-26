「府中搞什麼鬼」超過百組民眾裝扮爭冠軍 侯友宜裝扮復古

萬聖節將至，新北市經發局今天在板橋府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」，還有踩街遊行、變裝比賽、人力車搭乘體驗等多種限定活動。許多民眾上街變裝搞怪。新北市長侯友宜身著復古裝扮，啟動時光機後，帶領民眾回到充滿歷史魅力的枋橋時代。

經發局說明，今年的踩街隊伍邀請以社交搖擺舞聞名的Swing Taiwan，換上主題復古服裝與現場觀眾共舞享受歡樂時光；以及帶來經典水滸傳角色變裝的興傳奇青年劇場；還有小朋友最愛的Food超人玩偶來擔任「2024府中搞什鬼」踩街遊行的前導隊伍。

今年變裝比賽分為變裝達人組及童趣親子組，皆不限主題，讓參賽者自由發揮創意，現場聚集超過100組變裝參賽者同場較勁，有些民眾大膽嘗試恐怖風格，包含小丑、猛毒、殭屍等，還有人打扮成音響、監視器，有飼主帶著自家毛孩一起參加，裝扮成可愛殭屍，吸引許多路人目光。

另外分別選出8名佳作以及6名人氣獎，而今年只要完成比賽的參賽者，都有機會抽到總價值6萬元的參加獎，如，拍立得、微型投影燈、隨身藍芽音響、復古電烤箱、復古LED露營燈、府中券500元等豐富獎項，總計有100項。

經發局補充，為吸引民眾一同響應復古氛圍，現場推出「穿古著，抽好禮」的集客活動，只要身上有復古元素，即可至大會服務台抽獎。此外，府中商圈店家參與店面佈置比賽，營造濃厚的萬聖節氛圍，10月27日前可透過網路票選出最具特色店家，前六名店家頒發3000元獎金，也可享受特約商店限定優惠。

侯友宜表示，市府整合多方資源，推出為期一個月的「2024府中奇幻城」系列活動，期望擴大活動效益，另外，今天也邀請花蓮業者來展售商品，支持花蓮觀光產業與經濟復甦。