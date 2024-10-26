新北大巨蛋擬在樹林2整開區擇一 藍綠民代各有擁護

新北大巨蛋地方引頸期盼，新北市長侯友宜透露樹林防洪三期、樹林大柑園整開區是「理想」地點，民進黨新北市議員廖宜琨指出，防洪三期位於舊市區，車位增加、道路拓寬難度不低，但大柑園因為是整體開發區，道路可重新規畫，不過該區鄰近北大特區，噪音、交通同樣要做好配套，才能避免被人潮塞爆。

國民黨新北市議員江怡臻則認為，樹林防洪三期在板橋、樹林與土城交界，既有交通規畫完善，且板樹體育館周邊也培養許多運動人口，認為這處更優質。

新北大巨蛋可望誕生，新北體育局將參考東京大巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋與台北大巨蛋，面積需求6-8公頃，座位可能落在3萬到5萬座位間的「室內國際棒球場」，明年上半年會確定選址，後續配合都市計畫展開，可能採BOT形式推動。

廖宜琨認為，樹林防洪三期周邊是樹林舊市區的L型整開區，雖然交通便利，但也是人口密集區，光是台北小巨蛋辦張惠妹演唱會，都會影響周邊住戶，且這邊要道路拓寬，或是增設停車場，困難度比較大。

廖宜琨較看好大柑園地區，因整體開發面積高達600多公頃，道路可根據大巨蛋規劃重新調整，不過他認為，大巨蛋盡量不要太靠近北大特區，周邊四橫三縱的棋盤道路也要一併納入規畫，加上樹林交流道應該增加雙向出入口，以利因應未來的人潮與車流。

不過江怡臻認為，她在年初就已經建議樹林防洪三期設置大巨蛋的可能性，該地點剛好符合大巨蛋要求的腹地，未來捷運、台鐵交通便利，也因為鄰近板橋，公車等都非常方便，當然相關道路拓寬與噪音防制，也都要納入討論。

她指出，樹林人在樹林秀泰影城後，一直期待有新的大建設，樹林體育園區這塊非常適合作為大巨蛋預定地，地方非常樂觀其成。