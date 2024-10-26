防大型車拋苗車輛車流回堵 淡水警昨晚演練調撥車道SOP

今年8月23日傍晚新北市淡水區中正東路二段發生大型吊車拋錨，導致往淡水方向車流嚴重回堵。為此，新北市議員鄭宇恩於9月11日召集各單位研商調撥車道啟用SOP，會中決議啟用方式及配合交管單位。昨晚淡水警分局實施調撥車道SOP演練，以培養員警緊急應變、快速啟動調撥車道能力。

據了解，陳姓男子（60歲）是大型機械起重吊車（噸位100噸）司機，今年8月23日傍晚5時20分左右，陳駕車準備前往新北市淡水區沙崙工地執行吊掛作業，途中行經中正東路二段73號前，疑因排檔故障喪失動力，導致整輛車拋錨佔用外側車道，造成通往淡水方向壅塞；八里、五股、台北往淡水方向嚴重回堵。

淡水警分局表示，新北市議員鄭宇恩於9月11日召集各單位研商調撥車道啟用SOP，會中決議，爾後緊急調撥車道啟用，由警察局視壅塞或事故情況採分段或全段調撥，並通知交控中心開啟調撥車道號誌、台北市警與新北蘆洲分局加強交通疏導。

淡水警分局指，為培養員警緊急應變、快速啟動調撥車道能力，昨天晚上9時16分開始至晚上10時50分為止，以模擬吊車拋錨排除、交通疏導作業、交通局交控中心啟動號誌、新北市建設機械商業同業公會16噸起重機拖吊，實施調撥車道啟用SOP演練。

此次演練，管制範圍涵蓋淡水區主要聯外道路，自中正東路2段、八勢一街（起點）至民權路、民族路口（終點）止，全長約2.1公里，演練過程順利無事故。