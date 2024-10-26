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三芝茭白筍節今明登場 可免費體驗採收茭白筍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
最受青睞的免費採茭白筍體驗限800人，每日10梯次，每梯次30名線上報名，保留10名開放現場經闖關成功者報名。圖／新北市農業局提供
最受青睞的免費採茭白筍體驗限800人，每日10梯次，每梯次30名線上報名，保留10名開放現場經闖關成功者報名。圖／新北市農業局提供

每年10月到11月為三芝茭白筍產季，今年三芝茭白筍節今、明於芝蘭公園熱鬧登場。除了精彩表演節目、DIY手作活動及最受歡迎的採筍體驗外，更有趣味運動競賽、文創農夫市集及闖關活動，讓民眾採購新鮮的茭白筍。

三芝區為新北最大茭白筍產區，因受惠大屯山系清淨甘甜的泉水與肥沃的水梯田，且一年僅收成一次，擁有充足時間生長與成熟，孕育出茭白筍支支鮮美脆甜。

農會理事長林義信表示，為推廣優質的茭白筍及展現農民辛苦耕耘成果，每年都定期舉辦評鑑活動，今年於10月23日邀請專家學者為剝白組、帶殼組和甜筍王評分，在今天宣布筍中之王。

此次也有農村女力參賽，茭白筍農王春梅於2011年進入農會產銷班，從事茭白筍種植有30多年經驗，為了兼顧農業生態環境的保育，採友善耕作，於筍田入水口裝置鐵絲網，隔絕來自溝渠的福壽螺及靠人工撿拾福壽螺卵塊，避免茭白筍病蟲害。

另外，對於茭白筍的育苗、分苗、定植、留筍等作業都親力親為，所以自產茭白筍支支筍身長、筍徑粗，且筍肉纖維細緻飽滿鮮甜，是許多老饕的最愛。

三芝區長賴小萍表示，2024三芝茭白筍節「海洋芝心茭響曲」活動將於26日及27日連續2天在芝蘭公園舉辦，最受青睞的免費採茭白筍體驗限800人，每日10梯次，每梯次30名線上報名，保留10名開放現場經闖關成功者報名。現場還有茭你拓染及筍殼紙DIY活動、沙灘趣味運動與集結40多攤優質農特產品農夫市集及文創市集。

此外，即日起至10月31日止，在三芝區興華驛站農業及藝術教育中心，辦理以古農具及北海岸在地藝術家作品為兩大主軸的「藝起農遊」農藝展覽。

民眾可在農夫市集採購農產品。圖／新北市農業局提供
民眾可在農夫市集採購農產品。圖／新北市農業局提供
茭白筍農王春梅於2011年進入農會產銷班，從事茭白筍種植有30多年經驗。圖／新北市農業局提供
茭白筍農王春梅於2011年進入農會產銷班，從事茭白筍種植有30多年經驗。圖／新北市農業局提供

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