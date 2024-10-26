北市35年建國高架橋涵管淤塞、水泥斑剝 挨批：三不管

北市建國高架橋已35年，未到使用年限，議員耿葳接獲民眾陳情，橋面兩側有集水孔，橋墩的排水管鬆脫無人管，讓水四處飛濺，涵管也淤塞嚴重，橋下的水泥斑剝鋼筋裸露，附掛電纜線雜亂無章，減震墊掉落都無人理會，橋下有如三不管地帶，無人清理。對此，新工處表示，相關改善措施，會請廠商加速改善，預計11月底前完成。

耿葳指出，受極端氣候影響，北市時有強降雨，建國高架橋面上雨水常宣洩不及，橋面上有排水孔，也常常看到掃路工程車在清理橋面上的垃圾，另外，建國高架橋下接到橋墩的排水管鬆脫，也無人管，讓水四處飛濺，匯集排往兩側下水道的涵管，淤塞嚴重。

建國高架橋是新工處主管，但橋下由新工處釋出給其他市府單位使用，包括環保局清潔隊、勞動局重建處、交通局停管處，但耿葳指出，橋下有如三不管地帶，完全找不到哪個單位要負責清理，環保局只負責道路兩旁的水溝清淤，新工處只負責高架橋上兩側的排水管清淤，水利處也只管到箱涵不管清淤，因為所在地是在高架橋下，居然沒有任何一個單位負責。

耿葳指出，伸縮縫流下的雨水接水槽，水泥斑剝到鋼筋都裸露出來了，附掛電纜線雜亂無章，水泥斑剝、鋼構補強間的減震墊掉落，也都無人理會。

北市工務局指出，近期發現建國高架橋下出現混凝土剝落以及排水管脫落的情況，新工處在接獲通報後，即刻請專業顧問公司團隊前往現場勘查，經查混凝土剝落屬輕微缺失，且排水管為廢棄排水管線，皆無影響橋梁結構安全，但為確保民眾疑慮及觀感，新工處已協派廠商盡速辦理改善，預計於113年11月底前完成。

新工處指出，建國高架橋建設至今已有35餘年，新工處一向依交通部頒布「公路養護規範」規定，委託專業工程顧問公司以最高標準辦理橋梁安全檢測工作，以每2年檢測1次市區橋涵結構為原則，並依缺失程度限期辦理改善，未來也將在定期檢查中更全面地加強養護。