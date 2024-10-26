新北大巨蛋有譜 規畫參考東京、札幌、福岡與台北巨蛋

新北市長侯友宜日前在議會透露新北大巨蛋已展開選址，其中樹林大柑園、樹林防洪三期整開區「還算理想」，引關注。兩處整開區正在正在搜集資料研擬草案中，體育局長洪玉玲表示，新北大巨蛋參考對象包含東京大巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋與台北大巨蛋，面積需求6-8公頃，座位可能落在3萬到5萬座位間的「室內國際棒球場」，明年上半年會確定選址，後續配合都市計畫展開。

台北大巨蛋啟用以後，引發熱烈看球熱潮，周杰倫演唱會門票秒殺，更出現黃牛喊到30萬元的天價，新北市民引頸期盼新北大巨蛋獎落何處。

新北市長侯友宜日前在議會透露，目前有7處地點正在討論，包括新泰塭仔圳、樹林防洪三期、三峽麥仔園、淡海二期、土城看守所、樹林大柑園、蘆北重劃區，其中樹林大柑園與樹林防洪三期整開區「還算理想」，被認為獎落樹林機會大。

其中樹林防洪三期鄰近捷運樹林線LG14站、樹林火車站；樹林大柑園鄰近捷運三鶯線LB07a站、國道3號樹林、三峽交流道，公路交通便利，還有未來營運的捷運加持，可望串連北台灣，成為新北新地標。

體育局長洪玉玲今天受訪表示，新北大巨蛋面積需求約6-8公頃，主要參考對象除了台北大巨蛋，還包括東京大巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋，以室內棒球場為規畫設計，座位數會依照需求調整。

根據網路資料東京巨蛋座位數約5萬人、札幌巨蛋4萬多人、福岡巨蛋3.5萬人、台北大巨蛋約4萬，新北大巨蛋座位數可能落在3-5萬之間。

理想地點之一樹林防洪三期，位於樹林區東側、沿大漢溪樹林堤防內側沿線土地，範圍內將設有捷運LG14站(板樹體育館旁)，亦緊鄰城林橋、浮洲橋，計畫面積約為124.8公頃。城鄉局表示，期望結合捷運LG14站周邊之體育、社會福利等相關公共設施，打造醫動養園區、水資源中心等。

而樹林大柑園地區都市計畫範圍，北側及西側臨大漢溪，南臨台北大學社區特定區計畫、三峽都市計畫及非都市土地一般農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區等3個行政轄區，計畫面積共計約621公頃，將以轉型複合式工業城為目標，引入精密機械及高端零組件製造產業，另考量涵蓋客家文化園區、三鶯部落等地點，也評估納入相關文化園區規畫。以上兩案都在草案規畫階段。