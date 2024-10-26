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新北大橋「死亡閃電彎」改善要開工了！力拚1年內完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北大橋雙向機車道改善工程將機車道加寬到2公尺，同時優化此路段機車專用道，將4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。圖為完工模擬圖。圖／新北工務局提供
新北大橋雙向機車道改善工程將機車道加寬到2公尺，同時優化此路段機車專用道，將4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。圖為完工模擬圖。圖／新北工務局提供

新北大橋S型機車道遭外界譏是「死亡閃電彎」，拓寬改善工程討論許久，新北工務局表示，養工處將於28日起辦雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由4車道縮減為3車道，避免機車因橋塔走S型彎道，保障機車族安全。

新北大橋在2010年由前內政部營建署（國土署）興建，是連接三重區二重疏洪道兩岸、新北環河快速道路的交通要道，也是亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有4車道、路肩、機車道及人行步道，但機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道，導致機車族車禍頻傳。

工務局表示，經養工處會同交通局和交通警察大隊等單位多次至現場會勘討論後，決定採縮減橋塔段1快車道改為機車道的方式改善，完工後機車道避開轉折彎道路段，原本的機車道則改為人行道和自行車道，各類人使用都將更為安全舒適。

工務局長馮兆麟表示，新北大橋機車道彎道改善工程總經費約3000多萬元，除經多方專業審慎評估設計外，並爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬餘元，施工單位將於10月28日開工，利用日夜間離峰時段施工，預估工期1年。

養工處長鄭立輝說明，改善工程將機車道加寬到2公尺，同時優化該路段機車專用道，將快速道路接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。

鄭立輝表示，為減緩施工期間交通衝擊，工程將分兩階段施工，第一階段施作北側（三重往板橋）方向機車道，預計明年6月完成；第二階段施作南側（板橋往三重）方向機車道，預計明年底前完成。利用每日上午9時至下午5時，以及夜間10時至翌日上午6時的離峰時段施工。

養工處提醒，該工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目，用路人行經工區請減速慢行，並依牌面或人員導引通過。

新北大橋在2010年由前內政部營建署（國土署）興建，機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道，導致機車族車禍頻傳。圖／新北工務局提供
新北大橋在2010年由前內政部營建署（國土署）興建，機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道，導致機車族車禍頻傳。圖／新北工務局提供
新北養工處10月28日起辦理新北大橋雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，讓機車避開橋塔段S型彎道。圖／新北工務局提供
新北養工處10月28日起辦理新北大橋雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，讓機車避開橋塔段S型彎道。圖／新北工務局提供
新北大橋雙向機車道改善工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目。圖／新北工務局提供
新北大橋雙向機車道改善工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目。圖／新北工務局提供

人行道 新北 車道

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