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住宅安檢變調？議員：住戶被迫換高價防火門

聯合報／ 記者楊正海李成蔭／連線報導
台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報。圖／汪志冰提供
台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報。圖／汪志冰提供

內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，北市議員昨指出，市府委外的公安檢查公司，惡意威嚇住戶須換成一樘15萬的防火門，共有35戶更換，總計高達570萬，坑殺住戶。雙北都承諾監督檢查人，若有簽證不實，最重廢止資格。

高雄「城中城」大樓火災慘劇燒出老舊住宅大樓公共安全檢查問題，雙北都配合內政部要求8至15樓大樓公安檢查申報，每3年須申報一次。

北市議員汪志冰昨質詢說，接獲陳情，檢查人原載明要改善項目是戶外安全梯增設鐵門、妨礙逃生及公共區域室內安全梯應恢復防火門。檢查報告卻是不同版本，甚至還說如全部38住戶不照要求換成防火門，將拒絕簽證，原本只要約3個月正常申報時程，有3住戶拒絕更換，延宕至今已1年半。

汪志冰說，目前北市列管申報建物1305件，且明年起6至7層約2710件集合住宅也將納入檢查，此案38戶若全更換大門，每戶15萬就570萬，利益可想而知。「此案恐非個案，也隱含黑數」。

建管處長虞積學說，「恐有移花接木問題」，市府有記點制，也可以廢止檢查人的認可和裁罰，近5年來，每年平均記點30點，裁罰最高60萬。

建管處表示，每年平均複查2500件，若發現簽證不實，最重可依建築法處30萬元罰款，甚至廢止檢查人員資格。

新北工務局也說，該公司是中央認可的檢查機構，也承攬新北業務，市府將主動了解，民眾也可反映，有簽證不實情形，最重也會廢止檢查人資格。

住戶 安檢 簽證

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