淡江大橋上梁新北市府不知 藍批中央作秀

新北市淡江大橋工程進度已達76%，預計明年底完工。昨上梁祈福，原定交通部長陳世凱出席，卻僅邀請立委、未邀市長侯友宜和在地議員，藍營議員怒批「作秀」，最後無預警改由政務次長陳彥伯到場，他解釋，行程是視察而非典禮或活動，才沒發請柬。

淡江大橋總經費230億元，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才發包，可紓解台二線及關渡大橋交通壅塞問題，縮短八里、淡水間25分鐘車程，也預留八里輕軌所需空間。工程比原預計時間提前1個月啟動懸臂吊裝作業，昨起吊裝1B、1T2個節塊，預計12月上旬完成，接下來要仰賴平台船操作吊裝作業。

原本敲定陳世凱出席，卻僅邀請無地緣關係的民進黨立委蘇巧慧，以及國民黨在地立委洪孟楷，消息傳出後，有在地議員反彈；上梁前在場媒體才得知陳世凱臨時轉往蘇花勘災，改由陳彥伯出席。

國民黨新北市議員陳偉杰批評，經了解是為陳世凱辦的拍照打卡活動，新北重大建設淪為中央作秀行程，地方政府毫無所悉，難道交通部長不需跟基層民意溝通？

民進黨市議員鄭宇恩緩頰，她認為，歷任部長都把淡江大橋視為重點視察工作，新任部長關心淡水交通建設是好事，未來關渡新橋也需中央支持，改善淡水交通。

侯友宜證實「新北確實沒收到消息」，他說，淡江大橋是全台指標，也是新北重要地標，期待中央對基層民代及市民多多溝通。

最後上梁祈福儀式僅洪孟楷、鄭宇恩到場，洪孟楷說，未來要更面面俱到。

陳彥伯表示，淡江大橋工程是重要工程，達成重要里程碑都會安排視察，「地方民代跟市府有所誤解」未來都會安排相關行程，廣邀關心的人前來。