快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

新北力推青春山海線 議員批行銷不彰預算保留高

中央社／ 新北25日電

新北議員顏蔚慈今天質詢指出，新北市「青春山海線」觀光政策行銷不彰，預算保留高，當場調查市府官員時無人舉手表態曾去過。觀旅局表示，配合中央核定隔年執行的保留預算。

民進黨新北市議員顏蔚慈下午市政總質詢時，點名新北市新聞局長李利貞上台備詢，她詢問李利貞，新北市府主打的知名觀光景點為何，李利貞是否親自去過。

李利貞回答，主推觀光是「青春山海線」。不過，她被問到「山海線是哪裡至哪裡」，她回答不出來，也無法回答去過「青春山海線」的哪個風景點。

顏蔚慈持續詢問，議場內備詢的新北市府局處長「有誰去過青春山海線」。對於這項詢問，無官員舉手。

顏蔚慈指出，根據新北市研究發展考核委員會民調，有21.5%市民對觀光休閒旅遊不滿意，觀旅局每年預算都花不完，前年、去年預算保留比例是全市府最高；市府官員都沒有去「青春山海線」，難怪遭市民批評觀光品牌宣傳不彰。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，每筆預算都有執行項目，有些工程資本門是配合中央核定的預算，部分是隔年要執行的相對編列預算。

顏蔚慈也質疑新北市經濟發展局官網的招商手冊，資料與照片還停留在2017年前新北市長朱立倫時期，且勾勒產業永續發展，使用「生命線、感情線、事業線、智慧線」用詞，讓投資廠商不知所云，相當荒謬。

在備詢台的新北市侯友宜聽到顏蔚慈說的「生命線、感情線」時也數度苦笑，他坦承用詞不夠精準。

新北市經發局長盛筱蓉解釋，投資新北市的資訊另外成立專屬網站，官網所連結2017年招商手冊舊資料已趕緊下架。

顏蔚慈表示，三重區、蘆洲區重劃區及新興社區開放公共空間道路並未整平，造成高低落差、充滿花盆障礙物，對輪椅族、娃娃族及菜籃族相當危險。她要求市府修定「新北市建築管理規則」，讓社區退縮空間真正友善好走。

青春山海線，新北市府指出，是以綠能運具串連八里到貢寮三貂角的低碳旅遊，可享受蔚藍海岸、金黃沙灘及鐵馬道上的青春熱情，也可踏查峻峭山徑生態及小鎮薈萃人文。

李利貞 青春

延伸閱讀

綠議員籲莫綁架禁伐補償 新北市：盼推永續林業

綠議員邀去同志大遊行 侯友宜：歡迎也來萬聖節遊行

綠讚侯友宜「國民黨良心」 新北議場變中央總預算陳情大會

金鐘59最大贏家「八尺門」新北取景 議員喊行銷跟上、新聞局推3條朝聖之路

相關新聞

淡江大橋上梁新北市府不知 藍批中央作秀

新北市淡江大橋工程進度已達76%，預計明年底完工。昨上梁祈福，原定交通部長陳世凱出席，卻僅邀請立委、未邀市長侯友宜和在地...

住宅安檢變調？議員：住戶被迫換高價防火門

內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，北市議員昨指出，市府委外的公安檢查公司，惡意威嚇住戶須換成一樘15萬的...

近3000坪！「南港新都公辦都更案」啟動招商 總價值估150億元

「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽...

京華城案 許淑華批：貪婪至極 籲蔣萬安拿出強硬態度

京華城案延燒，台北市副市長李四川昨喊話鼎越公司自行把20%容積獎勵拿掉，但鼎越總經理下午到建管處，告知一切依規定辦理，亦...

淡水金應宮發揮救助精神 捐實物銀行物資助弱勢

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。

汐止調解會女力 江麗玉服務20年當溫和和事佬

汐止區調解委員會每年調解案件就有上千件，有民事、刑事案件都有，19位調解委員扮演著以和為貴的協調角色，其中調解委員江麗玉已經有20年的資歷，更在去年獲得行政院頒獎表揚，在每一場調解案件中展現專業及溫和調解女力，化解糾紛，減少訴訟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。