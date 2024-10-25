新北阿美家園路基又中斷 市府：搶險後噴漿穩固

新北瑞芳區「阿美家園」聯外道路在颱風「山陀兒」侵襲期間坍方，民進黨市議員蘇錦雄表示，今天部分路段因下雨掏空，要求給族人安全回家的路。市府說，先搶險後趕緊噴漿穩固。

民進黨新北市議員蘇錦雄下午在市議會總質詢時，秀出瑞芳區「阿美家園」道路修復路段又遭掏空的照片，他要求市府除趕緊補強外，質詢「回家的道路不會只有一條」，以備極端氣候時，當地族人有安全回家的路。

瑞芳區長楊勝閔晚間接受中央社記者電訪表示，今天雨量較小，疑似昨天的土石飽含雨量，造成部分邊坡防護網脫落，據報已請工務局養工處補強。

新北市副市長朱惕之解釋，「安全回家」是最大考量，族人所提議開闢階梯步道，涉及邊坡高低落差大、用地涉及非族人的私有土地、排水設施維護等，需要取得社區共識。現況的邊坡防護網掏空，將先搶險後趕緊噴漿。