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近3000坪！「南港新都公辦都更案」啟動招商 總價值估150億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽路上，由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者。圖／台北市住宅及都市更新中心提供
「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽路上，由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者。圖／台北市住宅及都市更新中心提供

「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽路上，由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，因土地面積約近3,000坪，且近南港車站商圈、南港經貿園區，預估更新後總價值達150億元。

台北市住宅及都市更新中心（北市住都中心）表示，公告徵求出資者的「南港新都公辦都市更新案」，預定2025年2月10日截標，該案位於台北市南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓，基地面積達9,680平方公尺、相當於約2,928坪，是台北市少見大面積都更基地，並由北市住都中心擔任實施者。

北市住都中心指出，「南港新都公辦都更案」基地環境鬧中取靜、生活機能優越，且鄰近南港車站商圈及南港經貿園區，商業、金融及娛樂、休閒等前瞻性設施林立，具備成為南港新生活圈之潛力。

「南港新都公辦都更案」共174戶，自2020年8月台北市政府推出協助民間社區公辦都更專案後，即於11月23日申請民間社區公辦都更案，經兩次意願調查及一次模擬選配，住戶參與更新意願皆達90%以上，住戶間展現高度凝聚力，現徵求出資者，並在11月5日舉行招商說明會，期待有優秀團隊與北市住都中心共同打造優質新社區。

北市住都中心表示，全案除依法申請都市更新獎勵外，可依「台北市土地使用分區管制自治條例」第80-2條規定申請優惠容積率；同時，得依「擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」，或「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」進行鑑定，若符合者也能申請。

北市住都中心預估，「南港新都公辦都更案」總容積獎勵可達80%以上，在爭取基地最大效益之下，推估更新後、全案總價值達150億元。

目前北市住都中心擔任公辦都更實施者共23案，徵得出資者13案，其中包含已完工三案、興建中四案，公私協力引入民間資金近960億元。

「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽路上，由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，因土地面積約近3,000坪，且近南港車站商圈、南港經貿園區，預估更新後總價值達150億元。圖／台北市住宅及都市更新中心提供
「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽路上，由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，因土地面積約近3,000坪，且近南港車站商圈、南港經貿園區，預估更新後總價值達150億元。圖／台北市住宅及都市更新中心提供

公辦都更 都市更新

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