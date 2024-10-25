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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

淡水樹倒壓傷人 議員指過3週邊坡還留大石塊

中央社／ 新北25日電

民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩今天表示，3日淡水路樹挾帶土石滑落，壓傷2名騎士，但事發3週現場仍留裸露山壁及大石塊；市府說，區公所24日通知仍有土石，明天進場整理。

鄭宇恩說，這處土地是新北市政府農業局的農業區，無論淡水區公所基於道路安全維護，或地主水土保持義務，市府都難辭其咎，希望市府鎖緊螺絲、盡速派員處理。

當地大庄里長林建仲說，這處路段是新市鎮與淡水市區連結重要道路，事發當天就立刻通報市府，但目前只移除傾倒樹木、設圍籬，但土石裸露、剩下的樹根與大石頭都還留在道路邊坡，機車騎士經過都膽戰心驚，尤其近日淡水天氣不太穩，如果再有土石滑落，恐怕又將造成傷害，希望市府盡速處理。

淡水區長陳炳仲說，為避免石頭掉落影響用路安全，公所已先設型鋼護欄，另通報農業局盡速處理。

農業局表示，市府災害應變中心3日晚間9時獲報路樹傾倒，當天晚間10時由淡水區公所先排除交通障礙，農業局後續已進場整理邊坡殘餘樹木。淡水區公所24日通報原樹根纏繞土石，有裸露情形，農業局明天進場整理有風險的邊坡土石，先覆蓋帆布，後續恢復坡面植生。

淡水 路樹

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