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京華城案 許淑華批：貪婪至極 籲蔣萬安拿出強硬態度

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員許淑華。本報資料照片
北市議員許淑華。本報資料照片

京華城案延燒，台北市副市長李四川昨喊話鼎越公司自行把20%容積獎勵拿掉，但鼎越總經理下午到建管處，告知一切依規定辦理，亦即沒有主動辦理變更設計。台北市議員許淑華批，京華城財團貪婪至極，要求市長蔣萬安展現最強硬的態度。

許淑華表示，鼎越公司稍早的宣布顯示仍不願與沈慶京司法案件切割，背後牽涉利益，可能遠不只檢察官調查的111億，還有更龐大的糾葛，使其不惜與市府對抗到底，無限浪費司法資源，損害市民權益。

許淑華說，京華城停工提案，獲多達26位跨黨派議員共識，她也早在工務委員會要求建管處，請技師公會判定施工安全，加註「確保公安無虞」，提案兼顧市政、法治與安全，也不斷呼籲財團盡快給出社會各界都能接受的善後方案。

許淑華表示，請問蔣萬安還要繼續態度軟弱的等待財團玩弄法律遊戲、等待法院更裁嗎？她主張，基於工程安全考量，現已蓋好的一樓樓地板和B1、B2安全結構，財團必須按照結構技師公會的要求，提出完善的結構補強方案。

再者，京華廣場二樓以上不給予施工勘驗，避免財團繼續施工，企圖生米煮成熟飯，也避免其最後變成爛尾樓。以及市府應研議各種行政手段，迫使財團放棄爭議容積獎勵，守護台北市民的公共財。

許淑華說，這場台北史上最大弊案的荒謬戲碼，她絕不會退縮，要求蔣萬安也拿出一樣態度。

北市 蔣萬安 許淑華

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