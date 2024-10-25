聽新聞
0:00 / 0:00
籲鼎越先扣爭議容積再施工 李四川：還未獲回覆
台北市副市長李四川昨天呼籲鼎越公司先扣除爭議容積繼續施工，以免京華城成爛尾樓。李四川今天表示，還未收到鼎越回覆，如果此容積合法鼎越也可行政救濟取回。
京華城案，李四川昨天表示，專家建議要把1樓樓板與B1、B2施工完成，才不會影響雙鐵與民房；他呼籲鼎越先扣除20%的爭議容積獎勵，辦理建照變更再施工，以免京華城成爛尾樓。
李四川今天出席北市道安會報，會前被堵訪時問及此事，他指出，鼎越尚未給答覆；如果鼎越同意先扣除容積，後續法院認為此容積合法，鼎越依然可採行政救濟把容積拿回來，這是企業不容抹煞的權利。
他表示，如果鼎越不先扣容積且北院更裁還是要扣押土地，北市府仍不會給京華城報施工勘驗，若京華城未報勘驗繼續施工，北市府會勒令停工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言