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籲鼎越先扣爭議容積再施工 李四川：還未獲回覆

中央社／ 台北25日電
台北市副市長李四川。聯合報系記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川。聯合報系記者邱書昱／攝影

台北市副市長李四川昨天呼籲鼎越公司先扣除爭議容積繼續施工，以免京華城成爛尾樓。李四川今天表示，還未收到鼎越回覆，如果此容積合法鼎越也可行政救濟取回。

京華城案，李四川昨天表示，專家建議要把1樓樓板與B1、B2施工完成，才不會影響雙鐵與民房；他呼籲鼎越先扣除20%的爭議容積獎勵，辦理建照變更再施工，以免京華城成爛尾樓。

李四川今天出席北市道安會報，會前被堵訪時問及此事，他指出，鼎越尚未給答覆；如果鼎越同意先扣除容積，後續法院認為此容積合法，鼎越依然可採行政救濟把容積拿回來，這是企業不容抹煞的權利。

他表示，如果鼎越不先扣容積且北院更裁還是要扣押土地，北市府仍不會給京華城報施工勘驗，若京華城未報勘驗繼續施工，北市府會勒令停工。

北市府 李四川 爛尾樓

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