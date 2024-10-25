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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

台北市立國樂團培養新秀 繁星計畫以音樂會積累實戰經驗

中央社／ 台北25日電

台北市立國樂團搭建「誰來接班─台灣國樂青年音樂家繁星計畫」平台進入第4年，今年將由陳柏廷、陳乙萱與劉德奕3名新秀以演奏及樂曲在「聽 繁星點點IV」音樂會展演發光。

台北市立國樂團今天發布新聞稿表示，北市國團長鄭立彬從上任以來積極搭建國樂新秀平台，邀約全台灣各大專院校與國樂團共同合作，組成屬於台灣國樂圈共同的「星際聯盟」，為下一代的國樂新星創造演奏舞台。

鄭立彬表示，音樂家在舞台上的演奏經驗是累積實力最有效的方式之一，新秀有越多機會站上舞台，就有機會持續成長，讓國樂的世代傳承更有希望。

今年的國樂新秀陳乙萱是笛子界未來之星，現任桃園市國樂團笛演奏團員，風格清新，音樂情感真摯，這次她將以多種吹奏技巧，如氣震音、歷音、氣沖音等展現壯闊寫景，這次也是盧耀波的「祁連音畫」樂團版3首樂曲首度在台灣完整演出。

二胡新秀陳柏廷目前就讀中國文化大學中國音樂學系三年級，曾任北市國附設青少年國樂團首席，深具潛力，這次將演出王辰威的二胡協奏曲「台北風華」。

這次音樂會也將演出「2024 TCO國際作曲大賽」首獎得主劉德奕的「樂園鳥」。劉德奕目前就讀台藝大國樂系四年級，這是這首作品首次正式演出。

「聽 繁星點點Ⅳ」音樂會將於10月27日演出，地點在台北市中山堂中正廳，指揮為鄭立彬。

國樂 樂團 音樂會

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