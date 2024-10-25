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北市首創！防不動產詐騙 過戶前可透過手機掌握移轉動態

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
為預防不動產詐騙案件發生，台北市稅捐稽徵處首創推出「稅籍異動即時通」服務，即日起率先全國開始試辦。圖／北市稅捐處提供
為預防不動產詐騙案件發生，台北市稅捐稽徵處首創推出「稅籍異動即時通」服務，即日起率先全國開始試辦。圖／北市稅捐處提供

為預防不動產詐騙案件發生，台北市稅捐稽徵處首創推出「稅籍異動即時通」服務，即日起率先全國開始試辦。在不動產過戶前，民眾可透過手機簡訊或電子郵件掌握土地申報移轉動態，立刻採取必要的因應作為，守護財產安全，防止不法人士或集團以不正當手段，企圖取得原土地所有人之不動產。

稅捐處指出，現行不動產交易流程需先向稅捐稽徵機關申報土地增值稅及契稅，繳清稅款後才能至地政機關辦理所有權移轉登記。內政部從105年起開辦「地籍異動即時通」便民服務，民眾申請該項服務後，名下已登記的不動產遇買賣及贈與等案件，轄區地政事務所將會在登記案件「收件」或「異動完成」時通知，使所有權人能夠即時知悉及因應處理。

為加強保障民眾財產安全，北市稅處創新推出「稅籍異動即時通」試辦服務，除已登記的不動產外，亦將未辦保存登記之建物納入服務範圍，民眾申請本項服務生效後，於北市市申報土地增值稅及契稅案件時，系統自動透過手機簡訊或電子郵件方式通知所有人，在不動產過戶前，民眾即可掌握不動產申報移轉資訊，遇有疑義可即時循相關法律途徑主張權利或解決爭議，以維護自身權益。

稅捐處指出，舉例說明，不法人士或集團以不正當手段，冒名申請補發身分證、變更印鑑並領取土地所有權狀，再向稅捐處申報土地移轉現值，企圖取得原土地所有人之不動產，此時原土地所有人若有申辦「稅籍異動即時通」服務，在不動產過戶前，即可透過手機簡訊或電子郵件掌握土地申報移轉動態，立刻採取必要的因應作為，守護財產安全。

稅捐處表示，為方便民眾申辦「稅籍異動即時通」服務，除可以持國民身分證，至該處任一分處填寫申請書臨櫃申請，也可以自然人憑證、已註冊之台北通或健保卡，透過線上申辦系統，輕鬆在家上網申請。申請後請記得至所留電子信箱完成驗證，如逾期無法驗證，需要重新申請；日後若通知方式有異動，請再次申請資料變更，以享受便捷的e化通知服務。

另外，民眾也可透過財政部稅務入口網/電子稅務文件或本處稅務全功能自動化服務機（Kiosk），以自然人憑證或已註冊之健保卡查調、列印個人全國的財產清單。

健保卡 財產 郵件

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