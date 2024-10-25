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淡江大橋進度達76% 今起施作吊裝節塊作業
淡江大橋預計2025年底完工，工程進度達76%，今舉辦上梁祈福典禮，交通部政務次長陳彥伯前往視察，公路局表示，工程比原預計時間，提前1個月啟動懸臂吊裝作業，今起開始吊裝1B、1T共2個節塊，預計12月上旬完成，接下來要仰賴平台船操作吊裝作業，也要注意潮汐時間。
淡江大橋是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才招標出去，預估可紓解台二線及關渡大橋交通量，縮短八里淡水間25分鐘車程，總經費230億元，也預留八里輕軌所需空間。
目前工程進度達76%，公路局說明，已在10月24日完成主橋塔U34昇層澆置完成，比預期時間提前6天，U33 昇層因斜索調整工序提早施拉，及受颱風影響，作業程序較長。
公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中表示，淡江大橋使用的鋼梁是在宜蘭鋼構廠製作，由一片片鋼片組裝成節塊，像積木一樣組成完整的鋼箱梁，要先測量尺寸形狀是否正確，確認無誤會拆開，送到工程現場才會正式組裝電焊，每個鋼箱梁長度26至50公尺不等，寬度12公尺，體積很大，不能先組裝好再運送。
工程單位在10月17日已完成施拉T00（淡水端）及B00（八里端）的斜索，今起開始吊裝1B跟1T節塊，預計12月上旬完成，比原本預計時間提前1個月啟動懸臂吊裝作業。
鄭閔中說明，2B至26B、2T至9T節塊都要在淡水河面上作業，由於構台空間不足，之後會在台北港先完成電焊組裝後，透過平台船載運，要在平潮時間施作，潮汐太大也不能操作吊裝作業。
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