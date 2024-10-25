快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止山光里原民長輩多 老人協會送物資助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老人福利關懷協會和汐止區山光里合作，連續八年關心里內的弱勢長輩，每個月送物資或是生活所需。 圖／觀天下有線電視提供
老人福利關懷協會和汐止區山光里合作，連續八年關心里內的弱勢長輩，每個月送物資或是生活所需。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區山光里一帶，原住民人口不少，除了有部落文化健康站安排課程活動讓長輩們學習之外，老人福利關懷協會也和里長合作，連續八年關心里內的弱勢長輩，每個月送物資或是生活所需，也讓老人家很感謝。

今(25)日帶著一袋袋的生活物資來到山光教會，要發送給需要的長輩，中華民國老人福利關懷協會和山光里長陳永松合作，已經連續八年關心長輩，除了每個月送上長者們所需要的生活物資，最重要的是和老人家聊聊天，看看他們還需要什麼。

山光里長陳永松指出，老人福利關懷協會在里內已經服務8年，其中針對行動不便的長輩，也會到家中訪視也送物資，因為協會的宗旨就是，行動不便的，服務就會到家。

老人福利關懷協會副秘書長陳怡如表示，協會21年來致力在守護獨居、清寒、拾荒的長輩，跟山光里長也已經合作8年，非常感謝里長，他是非常棒的志工，都會幫忙發掘里內需要幫助的長輩，尤其發現在山光里，很多原住民長輩需要幫忙，里長也會幫忙看，那些是比較急需、或是有些可以每個月幫忙送物資，協會人員也會去訪視長輩，希望能及時了解長輩有什麼需求，再給予協助。

山光里原住民人口不少，里內又有汐止區部落文化健康站，所以，針對里內需要的長輩，或是原住民，經過里長及文健站的媒合，引進社會資源，幫助家庭貧困的老人家，這個月送來了麥片、麵條、餅乾還有身體乳液等等，也讓長者很感動。山光里這個月關懷的12位長輩當中，就有7位是原住民，佔了大宗，里長在第一線，了解有那些人需要社會的幫助，這麼多年來，和老人關懷協會合作，給予最貼切最實際的幫助，也讓長輩們感受到社會滿滿的溫暖。

原住民 汐止 長輩

延伸閱讀

碳費開徵在即！台中民代籲：原民區推「碳權專案」

性虐、埋屍…200多年前寄宿學校強迫同化 拜登今向原住民道歉

汐止保新里影像製作營上課了 長輩玩手機樂學習

怨沒地可領禁伐補償 伍麗華耐心一席話讓原民聽懂了

相關新聞

淡江大橋上梁新北市府不知 藍批中央作秀

新北市淡江大橋工程進度已達76%，預計明年底完工。昨上梁祈福，原定交通部長陳世凱出席，卻僅邀請立委、未邀市長侯友宜和在地...

住宅安檢變調？議員：住戶被迫換高價防火門

內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，北市議員昨指出，市府委外的公安檢查公司，惡意威嚇住戶須換成一樘15萬的...

近3000坪！「南港新都公辦都更案」啟動招商 總價值估150億元

「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽...

京華城案 許淑華批：貪婪至極 籲蔣萬安拿出強硬態度

京華城案延燒，台北市副市長李四川昨喊話鼎越公司自行把20%容積獎勵拿掉，但鼎越總經理下午到建管處，告知一切依規定辦理，亦...

淡水金應宮發揮救助精神 捐實物銀行物資助弱勢

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。

汐止調解會女力 江麗玉服務20年當溫和和事佬

汐止區調解委員會每年調解案件就有上千件，有民事、刑事案件都有，19位調解委員扮演著以和為貴的協調角色，其中調解委員江麗玉已經有20年的資歷，更在去年獲得行政院頒獎表揚，在每一場調解案件中展現專業及溫和調解女力，化解糾紛，減少訴訟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。