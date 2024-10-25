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汐止山光里原民長輩多 老人協會送物資助弱勢
汐止區山光里一帶，原住民人口不少，除了有部落文化健康站安排課程活動讓長輩們學習之外，老人福利關懷協會也和里長合作，連續八年關心里內的弱勢長輩，每個月送物資或是生活所需，也讓老人家很感謝。
今(25)日帶著一袋袋的生活物資來到山光教會，要發送給需要的長輩，中華民國老人福利關懷協會和山光里長陳永松合作，已經連續八年關心長輩，除了每個月送上長者們所需要的生活物資，最重要的是和老人家聊聊天，看看他們還需要什麼。
山光里長陳永松指出，老人福利關懷協會在里內已經服務8年，其中針對行動不便的長輩，也會到家中訪視也送物資，因為協會的宗旨就是，行動不便的，服務就會到家。
老人福利關懷協會副秘書長陳怡如表示，協會21年來致力在守護獨居、清寒、拾荒的長輩，跟山光里長也已經合作8年，非常感謝里長，他是非常棒的志工，都會幫忙發掘里內需要幫助的長輩，尤其發現在山光里，很多原住民長輩需要幫忙，里長也會幫忙看，那些是比較急需、或是有些可以每個月幫忙送物資，協會人員也會去訪視長輩，希望能及時了解長輩有什麼需求，再給予協助。
山光里原住民人口不少，里內又有汐止區部落文化健康站，所以，針對里內需要的長輩，或是原住民，經過里長及文健站的媒合，引進社會資源，幫助家庭貧困的老人家，這個月送來了麥片、麵條、餅乾還有身體乳液等等，也讓長者很感動。山光里這個月關懷的12位長輩當中，就有7位是原住民，佔了大宗，里長在第一線，了解有那些人需要社會的幫助，這麼多年來，和老人關懷協會合作，給予最貼切最實際的幫助，也讓長輩們感受到社會滿滿的溫暖。
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