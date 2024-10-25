汐止消防生力軍加入 師徒制受教儀式經驗傳承

新北市政府消防局第六大隊這星期有10名消防新進同仁報到，為了讓新生能快速熟悉消防工作，首先進行了40小時的新生訓練，接著也由資深學長們親自為10位新生戴上消防帽，象徵著師傅將無私地傳授消防知識和技能。

10名消防新生報到，分別分發到汐止、社后、橫科及瑞芳消防分隊，為了讓新生能快速熟悉消防工作，大隊安排先到保長坑訓練中心，進行40小時的新生訓練，科目有:水帶佈線延伸、水箱(庫)車操作暨水源供應、雙節梯架梯救援、射水滅火技巧及高品質CPR 等等，並由大隊長羅億田進行座談，說明轄區情形及了解新生的學習狀況，並期勉務必以兢兢業業的心態面對往後的工作，隨後由資深學長們親自為10位新生戴上消防帽，象徵著師傅將無私地傳授消防知識和技能。

新北市消防第六大隊長羅億田表示，消防員不僅負責救災救護，也承擔著社會對於廉潔、高效及便民服務的期待。對於新進同仁，除了期望對工作保持熱情，更需對民眾展現同理心。而消防工作除了理論知識外，更重要的是學長姐在實務中的經驗傳承，每次救援行動面臨的危險各異，必須具備充足的救災知識，才能確保安全返回。此外，授業儀式象徵著新進消防人員將接受師傅的一對一教學，正式融入新北消防大家庭，為新北市民貢獻一份心力。

這一天身為汐止消防婦宣隊分隊長的新北市議員白珮茹也特地來為消防生力軍加油打氣，並指出，很開心來參加師徒制授教儀式，恭喜10位消防英雄們加入救災的行列，汐止有很多的大型工廠，也呼籲大家平時要注意防火安全，達到無災害，讓消防安全更落實。

汐止消防分隊長黃裕凱則表示，很歡迎有10位新生加入六大團體，以師傅的角度希望他們可以趕快上手，學會獨立救災救護，維護市民安全，當然自身的安全是最重要，因為現在救災現場危害很多，希望在自己安全的情形下，再進去做救災。

消防新生黃琛逸說，師傅們有帶著熟悉分隊，像是值班、救護以及救災的部分，可以從師傅身上學到以前從未有過的經驗，讓任務中可以跟安全，還有就是剛來報到，就遇到汐止工廠大火，當天從早上七點到到最後大概處理到下午快四點，從中學到很多。