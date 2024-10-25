淡江大橋上樑儀式陳世凱未出席 臨時赴花蓮勘災

交通部長陳世凱原訂今天出席淡江大橋上樑儀式，卻未通知地方，引發反彈。儀式開始時，陳世凱未出席，交通部政務次長陳彥伯說，陳世凱上午得知花蓮災情後臨時去勘災。

國民黨新北市議員陳偉杰今天質疑，淡江大橋上樑儀式未通知地方，根本是為陳世凱舉辦的活動，新北重大建設淪為中央作秀行程。新北市長侯友宜也說，市府確實沒獲消息，新北市也有出錢，希望中央與地方緊密溝通。

陳世凱原訂今天下午3時要參加「淡江大橋及其連絡道路新建工程」上樑祈福儀式，結果祈福儀式在3時前就已經結束，陳世凱也未到場，改由交通部政務次長陳彥伯出席聽取簡報。

陳彥伯會後接受媒體聯訪時說，今天上午10時許蘇花公路土石坍方，陳世凱第一時間接獲告知就趕赴現場勘災，代表陳世凱對災情重視，因此由他代表出席淡江大橋行程。

陳彥伯說，交通部對所有工程重要里程碑都會安排視導，因為今天是工程視導行程，不是典禮或活動，因此沒有發出請帖，地方民代或地方政府可能有所誤解。

媒體詢問，前幾任交通部長都會邀地方一起視察，會不會再安排視察行程。陳彥伯表示，淡江大橋有很多重要里程碑，後續若再有里程碑，交通部都會安排視察，「視察就會廣邀關心的人參與」。

國民黨立委洪孟楷表示，他是在23日收到通知指陳世凱要來視察「上樑祈福儀式」，今天上午才看到侯友宜說新北市沒收到通知，中央部會可以有更寬大的通知，畢竟交通部長能利用這機會了解地方交通規劃及反映，是很好的雙向溝通機會。

洪孟楷說，最後陳世凱沒來，但如果未來中央在通知都能更面面俱到，會更加圓滿，期許或叮嚀交通部長到各縣市視察重大交通工程都能多跟地方政府溝通，展現中央與地方共同關心地方初衷。

到場參與的民進黨新北市議員鄭宇恩說，歷任交通部長都把淡江大橋視為重點視察工作，新任部長能關心淡水交通建設是好事，未來關渡新橋也需要中央支持，ㄧ起改善淡水聯外交通。