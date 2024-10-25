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影／交長赴淡江大橋視察地方不知情 交通部澄清是誤解
交通部長陳世凱今下午3時原定前往新北淡江大橋視察工程進度，被地方說沒有受邀，議員批評是在作秀，但現場臨時改為交通部政務次長陳彥伯代表出席。陳彥伯說明，今天是視導行程，不是典禮或活動，沒有發出請柬，地方民代跟市府有所誤解。
據了解，中央原本只邀請立委洪孟楷及蘇巧慧出席陳世凱今天視察行程，被新北市議員陳偉杰認為是中央在作秀，市長侯友宜也說，確實沒有接獲中央消息，此事引發討論。陳世凱臨時趕去花蓮勘災，上梁祈福儀式也在下午2時之前就已結束，現場僅洪孟楷、市議員鄭宇恩到場。
被問是不是溝通上沒做好，陳彥伯表示，陳世凱早上得知台九丁坍方，第一時間就趕赴現場勘災，代表對災情很重視，所以改由他代表出席，淡江大橋工程具重要性，有重要里程碑達成，都會安排視導行程，今天不是典禮或活動，所以沒有發出相關請柬，「地方民代跟市府有所誤解」。
陳彥伯表示，淡江大橋工程有很多重要里程碑，後續到一定達成或提前，交通部都會安排相關視察行程，就可以廣邀很多關心的人前來。
洪孟楷說，辦公室在星期三收到視察行程通知，第一時間就把行程排開，今早看到侯市長受訪才知市府沒收到通知，他想這是不是誤會，中央部會應該要廣大通知，畢竟地方政府也必須要來，交通部長來地方可利用機會了解地方交通規畫，及地方的反映，是非常好的雙向溝通機會。
洪孟楷認為，未來中央在通知要更面面俱到，畢竟中央地方都很期待淡江大橋，部長也只能利用休會期間到全台各重大建設視察，期許未來視察時都能跟地方政府多一份溝通，一定會更順暢，地方政府絕對不會排斥或不願意陪同部長。
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