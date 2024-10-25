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影／交長赴淡江大橋視察地方不知情 交通部澄清是誤解

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
交通部政務次長陳彥伯今代替交通部長陳世凱視導淡江大橋工程進度行程。記者江婉儀／攝影
交通部政務次長陳彥伯今代替交通部長陳世凱視導淡江大橋工程進度行程。記者江婉儀／攝影

交通部長陳世凱今下午3時原定前往新北淡江大橋視察工程進度，被地方說沒有受邀，議員批評是在作秀，但現場臨時改為交通部政務次長陳彥伯代表出席。陳彥伯說明，今天是視導行程，不是典禮或活動，沒有發出請柬，地方民代跟市府有所誤解。

據了解，中央原本只邀請立委洪孟楷及蘇巧慧出席陳世凱今天視察行程，被新北市議員陳偉杰認為是中央在作秀，市長侯友宜也說，確實沒有接獲中央消息，此事引發討論。陳世凱臨時趕去花蓮勘災，上梁祈福儀式也在下午2時之前就已結束，現場僅洪孟楷、市議員鄭宇恩到場。

被問是不是溝通上沒做好，陳彥伯表示，陳世凱早上得知台九丁坍方，第一時間就趕赴現場勘災，代表對災情很重視，所以改由他代表出席，淡江大橋工程具重要性，有重要里程碑達成，都會安排視導行程，今天不是典禮或活動，所以沒有發出相關請柬，「地方民代跟市府有所誤解」。

陳彥伯表示，淡江大橋工程有很多重要里程碑，後續到一定達成或提前，交通部都會安排相關視察行程，就可以廣邀很多關心的人前來。

洪孟楷說，辦公室在星期三收到視察行程通知，第一時間就把行程排開，今早看到侯市長受訪才知市府沒收到通知，他想這是不是誤會，中央部會應該要廣大通知，畢竟地方政府也必須要來，交通部長來地方可利用機會了解地方交通規畫，及地方的反映，是非常好的雙向溝通機會。

洪孟楷認為，未來中央在通知要更面面俱到，畢竟中央地方都很期待淡江大橋，部長也只能利用休會期間到全台各重大建設視察，期許未來視察時都能跟地方政府多一份溝通，一定會更順暢，地方政府絕對不會排斥或不願意陪同部長。

交通部長 淡江大橋 行程

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