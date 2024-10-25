新北扶輪社聯合捐贈20萬元 助瑞芳熊米屋起飛

新北市三重南區扶輪社、三重中央扶輪社、新北百富扶輪社、新北市產經扶輪社今(25)日共同來到位於瑞芳的熊米屋社會企業基地，聯合捐贈20萬元，讓小愉兒社區家園早日完成，讓「小愉兒們」在這裡學習一技之長，用自己的力量開創屬於自己的職業道路。

財團法人小愉兒社會福利基金會與熊米屋社會企業，長期協助患有唐氏症的「小愉兒們」製作、販售手工糕餅，學習一技之長及適應社會，並在瑞芳區打造社區夢想家園，目前建物已完成，但內部裝潢與設施，還是需要資金支持，今天新北市扶輪社的到訪及捐贈，無疑是雪中送炭，讓小愉兒感動萬分，現場溫馨感人，也讓人看到，即使這些孩子有缺陷，但靠著努力學習，一樣可以走出自己的一片天。

三重南區扶輪社社長李珮雯表示，因緣際會之下得知小愉兒們的感人故事，也了解到目前位於瑞芳的基地還有許多不足的部分，因此號召扶輪社眾社友，募集二十萬元來增添新設備，盡扶輪社一己之力，期盼讓小愉兒早日圓夢。

財團法人小愉兒社會福利基金會董事長趙又琳表示，目前而工程的下一階段，就是各種大型烘焙設備進駐、室內裝修和空調機具設備、辦公傢俱周邊及修繕等等。很感謝各界的愛心挹注，讓小愉兒的夢想家園一步步實現。