快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

新北扶輪社聯合捐贈20萬元 助瑞芳熊米屋起飛

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市三重南區扶輪社、三重中央扶輪社、新北百富扶輪社、新北市產經扶輪社聯合捐贈20萬元，讓「小愉兒們」用自己的力量開創屬於自己的職業道路。 圖／觀天下有線電視提供
新北市三重南區扶輪社、三重中央扶輪社、新北百富扶輪社、新北市產經扶輪社聯合捐贈20萬元，讓「小愉兒們」用自己的力量開創屬於自己的職業道路。 圖／觀天下有線電視提供

新北市三重南區扶輪社、三重中央扶輪社、新北百富扶輪社、新北市產經扶輪社今(25)日共同來到位於瑞芳的熊米屋社會企業基地，聯合捐贈20萬元，讓小愉兒社區家園早日完成，讓「小愉兒們」在這裡學習一技之長，用自己的力量開創屬於自己的職業道路。

財團法人小愉兒社會福利基金會與熊米屋社會企業，長期協助患有唐氏症的「小愉兒們」製作、販售手工糕餅，學習一技之長及適應社會，並在瑞芳區打造社區夢想家園，目前建物已完成，但內部裝潢與設施，還是需要資金支持，今天新北市扶輪社的到訪及捐贈，無疑是雪中送炭，讓小愉兒感動萬分，現場溫馨感人，也讓人看到，即使這些孩子有缺陷，但靠著努力學習，一樣可以走出自己的一片天。

三重南區扶輪社社長李珮雯表示，因緣際會之下得知小愉兒們的感人故事，也了解到目前位於瑞芳的基地還有許多不足的部分，因此號召扶輪社眾社友，募集二十萬元來增添新設備，盡扶輪社一己之力，期盼讓小愉兒早日圓夢。

財團法人小愉兒社會福利基金會董事長趙又琳表示，目前而工程的下一階段，就是各種大型烘焙設備進駐、室內裝修和空調機具設備、辦公傢俱周邊及修繕等等。很感謝各界的愛心挹注，讓小愉兒的夢想家園一步步實現。

瑞芳

延伸閱讀

新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽機票

綠讚侯友宜「國民黨良心」 新北議場變中央總預算陳情大會

綠批「藍卡總預算案如卡新北補助」葉元之：連預算法都搞不清楚

疑製作不實筆錄 新北刑大、土城5員警、1女子獲交保

相關新聞

淡江大橋上梁新北市府不知 藍批中央作秀

新北市淡江大橋工程進度已達76%，預計明年底完工。昨上梁祈福，原定交通部長陳世凱出席，卻僅邀請立委、未邀市長侯友宜和在地...

住宅安檢變調？議員：住戶被迫換高價防火門

內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，北市議員昨指出，市府委外的公安檢查公司，惡意威嚇住戶須換成一樘15萬的...

近3000坪！「南港新都公辦都更案」啟動招商 總價值估150億元

「南港新都公辦都更案」25日公告公開徵求出資者，預計11月5日舉辦招商說明會，明年2月10日截標；該案位於北市南港區重陽...

京華城案 許淑華批：貪婪至極 籲蔣萬安拿出強硬態度

京華城案延燒，台北市副市長李四川昨喊話鼎越公司自行把20%容積獎勵拿掉，但鼎越總經理下午到建管處，告知一切依規定辦理，亦...

淡水金應宮發揮救助精神 捐實物銀行物資助弱勢

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。

汐止調解會女力 江麗玉服務20年當溫和和事佬

汐止區調解委員會每年調解案件就有上千件，有民事、刑事案件都有，19位調解委員扮演著以和為貴的協調角色，其中調解委員江麗玉已經有20年的資歷，更在去年獲得行政院頒獎表揚，在每一場調解案件中展現專業及溫和調解女力，化解糾紛，減少訴訟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。