平溪新增YouBike五站點 有電輔自行車可爬山路

新北市YouBike公共自行車進駐平溪區囉，在平溪區啟用「菁桐老街」、「平溪國中」、「平溪市民活動中心」、「嶺腳車站」及「十分遊客中心」等5處YouBike站，另外還特別設有電輔自行車，也是東北角唯一有電輔自行車的YouBike地區，不僅擴大新北市公共自行車系統服務範圍，也讓民眾輕鬆悠遊踩踏山城的好風景。

平溪區長李天民表示，民眾可於「菁桐老街」借車，沿著菁桐十分自行車道往「嶺腳車站」慢騎，途經「平溪國中」、「平溪市民活動中心」，在平屋、鐵道與山景，樂活完成一日的低碳旅遊，另外特別增設電輔自行車，更符合平溪地形的需求。

市議員林裔綺說，平溪地區每年吸引許多遊客造訪，為提供給遊客更深入的旅遊體驗，特別爭取平溪設置新北市YouBike公共自行車，五個站點沿鐵建置，民眾搭火車到平溪後，可以租用自行車來悠遊平溪，盡覽山城的好風光，當地居民也可利用自行車往返，讓生活起居更加便利。