汐止調解會女力 江麗玉服務20年當溫和和事佬

汐止區調解委員會每年調解案件就有上千件，有民事、刑事案件都有，19位調解委員扮演著以和為貴的協調角色，其中調解委員江麗玉已經有20年的資歷，更在去年獲得行政院頒獎表揚，在每一場調解案件中展現專業及溫和調解女力，化解糾紛，減少訴訟。

這一起是車禍案件協調，由調解委員江麗玉主調，一開始先讓雙方表達意見訴求，接著居中協調，以溫和和事佬的角色，秉持心平氣和、和解言歡的主軸，希望雙方能夠化解糾紛，汐止區調解委員會一年的調解案件就有上千件，其中又以車禍案件最多，要如何開場，引導抒發彼此感受，降低雙方敵意，已經有20年資歷的江麗玉駕輕就熟。

汐止區調解委員江麗玉說，會來當調解委員主要是因為當時擔任市民代表，都有在為民服務，所以，就來當調解委員，這麼多年來秉時著用心調解、用愛化解，用細心耐心來調解雙方，譬如說車禍糾紛，如果遇到雙方有難題的時候，除了讓他們各自抒發意見感受之外，也會把他們隔開，讓他們情緒緩和一點，慢慢去協調，協調到大家可以接受的範圍內，再坐上調解桌上，把案子促成和解。

一般人遇到車禍、土地等糾紛，很有可能會先想到一狀告到法院解決，而在地方上的調解委員會，扮演著溫和協調的角色，而且完全免費服務，江麗玉處理過大大小小的糾紛，如果調解成功，雙方達成和解，民眾就能免去上法院的麻煩，而當中有什麼協調祕訣？

江麗玉提到，這麼多年來，就是會看案件來進行調解，女生是會比較會有溫柔、柔性的一面，有時候會跟雙方說，大家各退一下，進一步、退一步，大家稍微思考一下，僅管不是很圓滿，但是希望能談到大家可以思考的範圍內，可以和平理性。而當調解委員一直秉持著當初擔任市民代表一樣都在為民服務，多一點耐心為民調解，讓大家少上法院，在調解會就合解完。

展現調解女力，民眾也感受到調解委員的專業，對於解決糾紛不必對薄公堂就能圓滿解決，民眾給予正面的肯定，而江麗玉服務20年，在去年獲得行政院頒獎表揚。熱心奉獻、化解糾紛，減少訴訟，促進地方詳和，剛滿65歲的江麗玉也將持續在調解這條路上，希望化解更多紛爭。