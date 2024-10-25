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淡水金應宮發揮救助精神 捐實物銀行物資助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的金應宮捐物資30多箱，給淡水區公所的實物銀行。

淡水金應宮主張嘉霖表示，這次廟方捐助許多的普渡品共有30多箱，這次因為在農曆中元普渡，有許多信眾，而這些贊普品，大家也都同意樂捐出來，交由區公所來代發，為的就是發揚宮廟回饋社會濟世救人的精神。

淡水區公所社會人文課長呂若彤表示，對於在地宮廟的關心弱勢不遺餘力，表示非常感謝，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。

實物銀行 淡水

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