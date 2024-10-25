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綠議員邀去同志大遊行 侯友宜：歡迎也來萬聖節遊行

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
民進黨議員邀新北市長侯友宜參加同志大遊行。記者葉德正／攝影
民進黨議員邀新北市長侯友宜參加同志大遊行。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨議員邀請新北市長侯友宜26日一起去參加同志大遊行，侯友宜表示，他明天已經安排府中萬聖節遊行，他尊重每個人上街頭的想法，首長想去參加他也樂見，也歡迎大家一起來參加府中萬聖節活動。

新北市議會總質詢，今天下午由民進黨新潮流為主的議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥與蘇錦雄聯合質詢。

戴瑋姍表示，同志遊行是每年的大盛事，去年有18萬人上街，侯市長去年沒去，今年有沒有考慮去參加？

侯友宜說，明天有府中萬聖節遊行，他尊重每個人的想法，走上街頭他都尊重，如果首長要去，他也樂見，也歡迎大家來參加萬聖節。

經發局長盛筱蓉表示，今年府中萬聖節主題是以「枋橋時代」，走古風路線。

顏蔚慈也說，新北身為最多人口城市，應該更多元共融，桃園市政府有彩虹燈，台北市也有相關燈飾， 西門町也有彩虹打卡地標，新北歡樂耶誕城應該也要有相關彩虹元素。

侯友宜表示，新北市民廣場有性平不小室，都有相關設計；顏蔚慈認為，應該要加強宣導。

侯友宜 萬聖節

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