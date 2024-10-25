新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽機票

新北市政府24日起連2天於台北車站舉辦「新北金好住展售會」，由市府精選的境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等50家觀光業者共同設攤，現場提供多項促銷住宿方案及抽獎活動，以及每日新北幣限量放送，還有伴手禮及觀光工廠產品供民眾選購，消費滿千元就有機會抽大阪來回單人機票等。

新北市觀旅局表示，展售會活動現場提供三重多項優惠活動，第一重「集章送」，凡消費集滿3個章，即可兌換限量精美紀念小品；第二重「優惠殺」，不僅有新北旅宿業祭出超優惠的住宿券，還有伴手禮及觀光工廠推出的優質產品供民眾購買；第三重「滿額抽」，憑當日發票、收據或購買憑證，消費滿千元就有機會抽中大阪來回單人機票，除此之外，每日還有新北幣限量1,100份免費發送(每份100元)，現領現用。除設有展售區外，還設有專屬網美照牆及扭蛋遊戲區，凡於現場拍照打卡就可參加扭蛋抽獎，幸運的話，還可抽中免費住宿券。

新北市副市長陳純敬表示，此次展售會與在地旅宿業者、伴手禮及觀光工廠等業者共同設攤，不僅讓民眾充分感受到新北豐富多元的觀光資源，更展現新北市絕對是國內外旅客旅遊住宿的首選城市。年底將至，新北市還有許多活動即將開跑，包含今年首度舉辦的耶誕馬拉松、具國際知名度的新北歡樂耶誕城，歡迎民眾一同來新北旅遊。

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