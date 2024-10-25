快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽機票

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府24日起連2天於台北車站舉辦「新北金好住展售會」，由市府精選的境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等50家觀光業者共同設攤，現場提供多項促銷住宿方案及抽獎活動，以及每日新北幣限量放送，還有伴手禮及觀光工廠產品供民眾選購，消費滿千元就有機會抽大阪來回單人機票等。

新北市觀旅局表示，展售會活動現場提供三重多項優惠活動，第一重「集章送」，凡消費集滿3個章，即可兌換限量精美紀念小品；第二重「優惠殺」，不僅有新北旅宿業祭出超優惠的住宿券，還有伴手禮及觀光工廠推出的優質產品供民眾購買；第三重「滿額抽」，憑當日發票、收據或購買憑證，消費滿千元就有機會抽中大阪來回單人機票，除此之外，每日還有新北幣限量1,100份免費發送(每份100元)，現領現用。除設有展售區外，還設有專屬網美照牆及扭蛋遊戲區，凡於現場拍照打卡就可參加扭蛋抽獎，幸運的話，還可抽中免費住宿券。

新北市副市長陳純敬表示，此次展售會與在地旅宿業者、伴手禮及觀光工廠等業者共同設攤，不僅讓民眾充分感受到新北豐富多元的觀光資源，更展現新北市絕對是國內外旅客旅遊住宿的首選城市。年底將至，新北市還有許多活動即將開跑，包含今年首度舉辦的耶誕馬拉松、具國際知名度的新北歡樂耶誕城，歡迎民眾一同來新北旅遊。

聚傳媒

住宿券 觀光工廠

延伸閱讀

綠讚侯友宜「國民黨良心」 新北議場變中央總預算陳情大會

綠批「藍卡總預算案如卡新北補助」葉元之：連預算法都搞不清楚

新北鶯歌國小課程融入碳匯 廚餘養黑水虻淨零碳排

疑製作不實筆錄 新北刑大、土城5員警、1女子獲交保

相關新聞

籲鼎越先扣爭議容積再施工 李四川：還未獲回覆

台北市副市長李四川昨天呼籲鼎越公司先扣除爭議容積繼續施工，以免京華城成爛尾樓。李四川今天表示，還未收到鼎越回覆，如果此容...

北市首創！防不動產詐騙 過戶前可透過手機掌握移轉動態

為預防不動產詐騙案件發生，台北市稅捐稽徵處首創推出「稅籍異動即時通」服務，即日起率先全國開始試辦。在不動產過戶前，民眾可...

淡江大橋進度達76% 今起施作吊裝節塊作業

淡江大橋預計2025年底完工，工程進度達76%，今舉辦上梁祈福典禮，交通部政務次長陳彥伯前往視察，公路局表示，工程比原預...

淡江大橋上樑儀式陳世凱未出席 臨時赴花蓮勘災

交通部長陳世凱原訂今天出席淡江大橋上樑儀式，卻未通知地方，引發反彈。儀式開始時，陳世凱未出席，交通部政務次長陳彥伯說，陳...

影／交長赴淡江大橋視察地方不知情 交通部澄清是誤解

交通部長陳世凱今下午3時原定前往新北淡江大橋視察工程進度，被地方說沒有受邀，議員批評是在作秀，但現場臨時改為交通部政務次...

外海風浪漸增 野柳漁港萬里蟹特賣會延期辦理

萬里蟹產地福袋特賣會原訂於10月26日野柳假日活蟹市集旁舉行，因外海風浪漸增，影響漁船出海，福袋特賣延期辦理。 中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，萬里蟹為天然海蟹，就目前海象預報顯示，外海風浪增強，恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。