告別歷史 士林中正文林天橋即將拆除

臺北市士林區中正文林人行天橋，位於中正路及文林路口交叉處，該天橋拆除工程已訂於113年10月25日進行第1階段拆橋前準備作業，11月3日晚上11點起至11月20日上午6點進行第2階段天橋及附掛樓梯拆除作業，後續第3階段拆橋後復舊作業預計12月3日完成。第1及第3階段將管制中正路及文林路部分人行道及車道，第2階段則封閉中正路南北向及文林路東西向道路全車道及人行道，進行天橋結構局部拆解及吊離作業，請用路人提前改道行駛，並遵循現場義交人員引導，以避開施工交通管制路段，節省行車時間。

新工處工務科科長蕭志龍表示，早年道路交通設施的設置係以車行為主，人本交通為次，故在當時設置立體穿越道路設施，造成高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民使用不便，而隨著近年臺北市人本交通政策之發展，市府工務局新建工程處依目前相關規定進行評估結果，該橋使用年限已達40年以上或經評估結構安全有疑慮，另鄰近路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，致鮮少市民使用天橋通行，再經新工處徵詢地方意見及絕大多數地方民眾表示支持拆除，並已會同相關單位確認人行交通安全配套措施完善，故由新工處報府核定後辦理中正文林人行天橋之拆除相關作業。

蕭志龍科長說明，本天橋拆除前，原人行天橋對市容之天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，致行人及輪椅族通行動線不良需行走於馬路上，常造成人、車爭道情形，危及用路人安全，拆除後將提供市民人本友善空間及無障礙通行環境並有效提升當地市容景觀、恢復美麗天際線。

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