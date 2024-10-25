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外海風浪漸增 野柳漁港萬里蟹特賣會延期辦理

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

萬里蟹產地福袋特賣會原訂於10月26日野柳假日活蟹市集旁舉行，因外海風浪漸增，影響漁船出海，福袋特賣延期辦理。

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，萬里蟹為天然海蟹，就目前海象預報顯示，外海風浪增強，恐持續至10月28日後，考量到漁船及船員安全問題，漁船將於此期間靠港休整，故原訂在10月26日萬里蟹產地福袋特賣會延期辦理，後續將視海象狀況，另行公告辦理時間，造成不便，敬請見諒。

新北市漁業處表示，天氣越冷萬里蟹越肥，但隨著季節邁入冬季，富貴角外海西北漁場更是東北季風盛行場域，依據中央氣象署指出位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，恐生成颱風，造成外海風浪增強。因大多漁船無法出海作業，經與中華漁業漁船協會商討，將產地福袋特賣會延期辦理；另配合特賣會辦理之「捕蟹趣」及「漁村漫慢遊」活動亦同步順延。

聚傳媒

福袋 萬里蟹

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