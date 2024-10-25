遏止黃牛歪風北市成立任務小組 林奕華向行政院提4建議
台北市因大巨蛋舉辦非體育類活動，正迎來新的一波演唱會經濟高峰。台北市副市長林奕華指出，為遏止黃牛歪風，北市府已成立了「黃牛防治作業府級任務小組」，積極查緝。昨天在行政院會中，也代表市長蔣萬安提出4項建議，反制搶票機器人、建立政府認證或官方開發的票券轉讓平台、修法，以及請中央專案補助北市查緝人力。
林奕華表示，非法黃牛大量搶票並哄抬售價轉售之情事，甚至衍伸出許多詐騙事件，導致諸多民怨，以此次周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會為例，相關票券甫公開銷售即銷售一空。但同時間，網路上隨即充斥相關販售黃牛票券資訊。
林奕華表示，為伸張公權力，台北市政府今年初開始檢討為何文創法第10-1條上路，黃牛問題依舊無法明顯改善？其中一個原因在於中央文化部和台北市文化局查緝人力不足，導致查證困難，辦案速度慢、定罪率低。
今年7月林奕華和北市文化局長蔡詩萍前往拜會文化部長李遠，商討如何加強中央和地方合作，並且解決查緝人力不足的問題。同時，台北市政府也進行跨局處合作，成立了「黃牛防治作業府級任務小組」，結合文化局、警察局、民政局、售票平台業者、電信公司等單位緊密協作，積極行動，依法辦理相關黃牛查緝。
林奕華說，這此次跨局處合作機制果然奏效，市長蔣萬安10月23日宣示加強查緝黃牛之際，台北市警局在10月24日快速查獲擁有破5萬粉絲、大肆宣傳「保證預售」周杰倫台北大巨蛋演唱會的全台最大販售黃牛票業者，跨局處小組也會持續監控，遏止黃牛歪風。
林奕華指出，昨天行政院院會中，她代表市長，對此黃牛議題亦具體提出4項建議，一、建議中央採用科技導入方式，主動查緝網路黃牛以及反制搶票機器人程式；二、建立政府認證或官方開發的票券轉讓平台，透過公開公平公正的機制，杜絕黃牛和詐騙；三、建議文化部主動修法改善文創法不足之處；四、建請中央專案補助臺北市文化局的查緝人力，全面向黃牛宣戰。
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