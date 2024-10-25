快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

遏止黃牛歪風北市成立任務小組 林奕華向行政院提4建議

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長林奕華。圖／北市府提供
台北市副市長林奕華。圖／北市府提供

台北市因大巨蛋舉辦非體育類活動，正迎來新的一波演唱會經濟高峰。台北市副市長林奕華指出，為遏止黃牛歪風，北市府已成立了「黃牛防治作業府級任務小組」，積極查緝。昨天在行政院會中，也代表市長蔣萬安提出4項建議，反制搶票機器人、建立政府認證或官方開發的票券轉讓平台、修法，以及請中央專案補助北市查緝人力。

林奕華表示，非法黃牛大量搶票並哄抬售價轉售之情事，甚至衍伸出許多詐騙事件，導致諸多民怨，以此次周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會為例，相關票券甫公開銷售即銷售一空。但同時間，網路上隨即充斥相關販售黃牛票券資訊。

林奕華表示，為伸張公權力，台北市政府今年初開始檢討為何文創法第10-1條上路，黃牛問題依舊無法明顯改善？其中一個原因在於中央文化部和台北市文化局查緝人力不足，導致查證困難，辦案速度慢、定罪率低。

今年7月林奕華和北市文化局長蔡詩萍前往拜會文化部長李遠，商討如何加強中央和地方合作，並且解決查緝人力不足的問題。同時，台北市政府也進行跨局處合作，成立了「黃牛防治作業府級任務小組」，結合文化局、警察局、民政局、售票平台業者、電信公司等單位緊密協作，積極行動，依法辦理相關黃牛查緝。

林奕華說，這此次跨局處合作機制果然奏效，市長蔣萬安10月23日宣示加強查緝黃牛之際，台北市警局在10月24日快速查獲擁有破5萬粉絲、大肆宣傳「保證預售」周杰倫台北大巨蛋演唱會的全台最大販售黃牛票業者，跨局處小組也會持續監控，遏止黃牛歪風。

林奕華指出，昨天行政院院會中，她代表市長，對此黃牛議題亦具體提出4項建議，一、建議中央採用科技導入方式，主動查緝網路黃牛以及反制搶票機器人程式；二、建立政府認證或官方開發的票券轉讓平台，透過公開公平公正的機制，杜絕黃牛和詐騙；三、建議文化部主動修法改善文創法不足之處；四、建請中央專案補助臺北市文化局的查緝人力，全面向黃牛宣戰。

台北市因大巨蛋舉辦非體育類活動，正迎來新的一波演唱會經濟高峰。圖／取自林奕華臉書
台北市因大巨蛋舉辦非體育類活動，正迎來新的一波演唱會經濟高峰。圖／取自林奕華臉書

北市府 林奕華 黃牛

延伸閱讀

2025「臺北最High新年城」首波卡司曝光！臺北嗨聽宇宙人、Apink、Energy

雙城論壇 林奕華：一定會辦可能11或12月舉行

今年雙城辦不辦？林奕華曝時間：台北、上海有共識一定會辦

台北跨年首波卡司出爐！Apink聯手Energy伴粉絲迎2025

相關新聞

籲鼎越先扣爭議容積再施工 李四川：還未獲回覆

台北市副市長李四川昨天呼籲鼎越公司先扣除爭議容積繼續施工，以免京華城成爛尾樓。李四川今天表示，還未收到鼎越回覆，如果此容...

北市首創！防不動產詐騙 過戶前可透過手機掌握移轉動態

為預防不動產詐騙案件發生，台北市稅捐稽徵處首創推出「稅籍異動即時通」服務，即日起率先全國開始試辦。在不動產過戶前，民眾可...

淡江大橋進度達76% 今起施作吊裝節塊作業

淡江大橋預計2025年底完工，工程進度達76%，今舉辦上梁祈福典禮，交通部政務次長陳彥伯前往視察，公路局表示，工程比原預...

淡江大橋上樑儀式陳世凱未出席 臨時赴花蓮勘災

交通部長陳世凱原訂今天出席淡江大橋上樑儀式，卻未通知地方，引發反彈。儀式開始時，陳世凱未出席，交通部政務次長陳彥伯說，陳...

影／交長赴淡江大橋視察地方不知情 交通部澄清是誤解

交通部長陳世凱今下午3時原定前往新北淡江大橋視察工程進度，被地方說沒有受邀，議員批評是在作秀，但現場臨時改為交通部政務次...

外海風浪漸增 野柳漁港萬里蟹特賣會延期辦理

萬里蟹產地福袋特賣會原訂於10月26日野柳假日活蟹市集旁舉行，因外海風浪漸增，影響漁船出海，福袋特賣延期辦理。 中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，萬里蟹為天然海蟹，就目前海象預報顯示，外海風浪增強，恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。