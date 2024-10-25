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京華城案20%容獎提行政救濟？ 李四川：應有的權利

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川受訪。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川受訪。記者邱書昱／攝影

對於京華城容積率案，台北市副市長李四川昨呼籲，鼎越將爭議的20%容積獎勵主動拿掉，李四川今天受訪也談到，若法院之後認定容積獎勵為合法，鼎越可以採行政救濟要回，不過遭議員認為此舉不妥。李四川下午受訪表示，鼎越要提出行政救濟也是應有權利。

台北市副市長李四川今天出席道安會報前受訪表示，目前鼎越尚未給答覆，如果鼎越不願意返還容積獎勵20%、北院裁定結果是扣押土地的話，北市府一樣不予施工勘驗，若業者未報勘驗繼續施工，就會勒令停工。

媒體詢問，北市議員游淑慧反對讓鼎越提行政救濟，李四川重申，公務員要依法行政，京華城案到現在還沒有起訴、判刑，所以也只能呼籲跟建議鼎越，因為還是得依照無罪推論原則，而鼎越如果要提出行政救濟，也是其應有的權利。

另外，台北市長蔣萬安今天出席道安會報受訪說，鼎越如果主動將爭議的20%容獎拿掉，可以平息各界的爭議紛擾，另一方面也確保京華城周邊民房、高鐵、台鐵的安全。

李四川 議員

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