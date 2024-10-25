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京華城是否放棄20%容獎今決定！議員曝4種劇本只有一狀況停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會今天工務部門質詢，都發局長簡瑟芳（中）、建管處長虞積學（右）回應京華城案相關內容。記者林佳彣／攝影
北市議會今天工務部門質詢，都發局長簡瑟芳（中）、建管處長虞積學（右）回應京華城案相關內容。記者林佳彣／攝影

京華城停工與否引發熱議，北院假扣押土地，鼎越抗告成功，副市長李四川昨喊話鼎越自行拿掉20%容獎，鼎越承諾今下班前回覆。議員曾獻瑩今拋出4種市府對應劇本，除了北市府不予施工勘驗，其他3種狀況均可「繼續施工」。

北檢向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越公司提起抗告，高院撤銷原裁定，發回北院更裁。議員曾獻瑩在議會工務部門質詢，提出法院扣押土地與否、鼎越放棄20%容獎與否共4種狀況，市府對應的劇本為何？京華城案目前為狀況二「法院扣押土地、鼎越不放棄20%容獎」，市府採取「停止施工勘驗」。

對於狀況一「法院扣押土地、鼎越放棄20%容獎」，建管處長虞積學說，如果法院持續假扣押，鼎越願意自行先取消有爭議的20%，市府認為建築執照已經沒有20％容獎爭議，仍傾向辦完變更設計，讓它繼續施工。都發局長簡瑟芳補充，如果建照已經取消，該建築基地就不涉及有爭議的20%容積。

狀況四「法院不扣押土地、鼎越不放棄20%容獎」，是否會繼續施工勘驗？簡瑟芳直言，到底適法與否，還沒有做成判斷；虞積學回應，會繼續施工勘驗，因為停止施工勘驗有2個條件，包含建照持續有20％容獎爭議、法院假扣押，2者綁在一起是因為法院當初假扣押目的是20％容獎，若無假扣押，市府就沒理由繼續停止施工勘驗。

虞積學也說，如果法院更裁結果還是不扣押，鼎越也不放棄，市府仍會讓它繼續施工，等待起訴結果後，市府會做另外處理。至於狀況三「法院不扣押土地、鼎越放棄20%容獎」，則可繼續施工。

京華城停工與否引發熱議，議員曾獻瑩今拋出4種市府對應劇本，除了北市府不予施工勘驗，其他3種狀況均可「繼續施工」。圖／曾獻瑩研究室提供
京華城停工與否引發熱議，議員曾獻瑩今拋出4種市府對應劇本，除了北市府不予施工勘驗，其他3種狀況均可「繼續施工」。圖／曾獻瑩研究室提供

假扣押 建築 議員

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