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新北耶誕城「魔幻之城」連48天 8層樓高LED城堡成亮點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影

隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。新北觀旅局表示，系列活動將於11月15日開城後接續登場，將一路到明年元旦，讓民眾體驗歡樂耶誕氣氛。

觀旅局說明，今結合各局處辦「2024新北歡樂耶誕城」啟動記者會，今年以「魔幻之城」為主題、「變裝」為主軸各式各樣的魔幻裝置將分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場、板橋車站東二門和府中廣場等主要燈區；8大亮點包含「全新角色魔幻登場」創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色，「面積最大的LED城堡主秀」打造8層樓高的LED城堡，兼具表演舞台及裝置展演功能。

此外，還有「化身為魔幻天使的百變耶誕樹」，市民廣場主燈化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色；「魔幻機械驚喜不斷」，於市府大廳及站前廣場設置機械動態燈組，定時飄放浪漫雪花；「耶誕變裝Show起來」，邀請大家變身耶誕角色，完成指定任務還能抽好禮；「環場沉浸式體驗」，LED燈光主秀導入AR濾鏡及心理測驗等互動體驗；「耶誕踩踏夜光巡迴車」，代表好運與祝福的耶誕夜光巡迴車將隨機快閃；「國際IP耶誕震撼登場」，環球影城巨星小小兵將降臨新北市市民廣場。

觀旅局表示，「2024新北歡樂耶誕城」系列活動將於11月15日開城後接續登場，一路至2025年1月1日連續48天，期間每周六日將舉辦「魔幻耶誕童話派對」、11月23至24日「魔幻變裝童樂會」、12月6至8日「魔幻夢境德國耶誕市集」，而「魔幻耶誕演唱會」則於12月14至15日開唱，重磅表演卡司嗨翻耶誕城。

隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
「化身為魔幻天使的百變耶誕樹」，市民廣場主燈化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色。圖／新北觀旅局提供
「化身為魔幻天使的百變耶誕樹」，市民廣場主燈化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色。圖／新北觀旅局提供
「面積最大的LED城堡主秀」打造8層樓高的LED城堡，兼具表演舞台及裝置展演功能。圖／新北觀旅局提供
「面積最大的LED城堡主秀」打造8層樓高的LED城堡，兼具表演舞台及裝置展演功能。圖／新北觀旅局提供
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，公布今年以「魔幻之城」為主題ㄧ推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點。記者李成蔭／攝影
「全新角色魔幻登場」創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色。圖／新北觀旅局提供
「全新角色魔幻登場」創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色。圖／新北觀旅局提供
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，圖為去年活動示意圖。圖／新北觀旅局提供
隨耶誕節月份即將到來，新北歡樂耶誕城也將開跑，新北今辦啟動記者會，圖為去年活動示意圖。圖／新北觀旅局提供

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