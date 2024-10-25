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公安檢查趁機坑殺住戶？北市議員踢爆38戶被迫換15萬防火門

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報。圖／汪志冰提供
台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報。圖／汪志冰提供

台北市議員汪志冰接獲民眾陳情，配合市府8至15樓「集合住宅」申報公安檢查，但過程中市府委外的公安檢查人，明知只有2處需改善，卻惡意威嚇住戶須換成一樘15萬的防火門，若不更換承擔建管處開罰，同時拒絕簽證，共有35戶更換，她批評市府不能放任檢查機構為所欲為，坑殺住戶。都發局承諾會監督檢查人，並進行清查。

110年因高雄「城中城」大樓火災造成46人死亡、43人受傷慘劇，也燒出老舊住宅大樓公共安全檢查問題，台北市配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，每3年須申報一次。

汪志冰說，她接獲民眾陳情，檢查人原本載明需要改善項目只有涉及公共區域2項，分別是戶外安全梯增設鐵門，妨礙逃生，以及公共區域室內安全梯應恢復防火門。結果管委會公告的檢查報告卻是不同版本，甚至還說如全部38住戶不照要求更換成防火門，將拒絕簽證，導致原本只要約3個月正常申報時程，僅因為仍有3住戶拒絕更換，延宕至今已1年半。

汪志冰說，目前台北市集合住宅8至15層依使用執照計算，列管申報建物有1305件，且明年起6至7層約有2710件集合住宅也將納入公安檢查，此案的大樓38戶，若全數更換大門，每戶15萬就570萬，其中利益可想而知。她說，此案恐非個案，也隱含黑數。

北市建管處長虞積學認為，原本只有2處缺失，結果有卻有這麼多，恐有移花接木的問題；都發局長簡瑟芳也承諾，建管處應清查，這家檢查人的的案件要清出來。

對於檢查人的監督，虞積學說，市府有記點制，也可以廢止檢查人的認可和裁罰，近5年來，每年平均記點30點，裁罰最高60萬。

台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，每3年須申報一次。公安檢查示意圖。本報資料照片
台北巿配合內政部要求8至15樓「集合住宅」納入公安檢查申報，每3年須申報一次。公安檢查示意圖。本報資料照片

住戶 公安 安檢

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